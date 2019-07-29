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Copa Verde: empate com o Brasiliense não tira a confiança do Vitória

Em seu primeiro jogo oficial após reassumir o Vitória, Wesley Martinelli viu o seu time superior ao adversário e lamentou as chances perdidas

Publicado em 

29 jul 2019 às 17:56

Publicado em 29 de Julho de 2019 às 17:56

Wesley Martinelli: Vitória empata com o Brasiliense na estreia da Copa Verde Crédito: Vitor Jubini
Na sua reestreia oficial como treinador do Vitória, Wesley Martinelli viu mais uma vez a sua equipe empatar com o Brasiliense. Da mesma forma que na Série D, a equipe não saiu do empate em 0 a 0, na tarde deste sábado, no Salvador Costa, pelo jogo de ida da primeira fase da Copa Verde.
O professor crê que o Vitória foi melhor que o adversário, lamentou a chance perdida por Carlos Vitor de pênalti, mas se mantém confiante para conseguir a vaga para a próxima fase.
"A gente teve o domínio do jogo, acredito que tivemos condição melhor de sair vencedor dessa partida, mas a gente entende que o Brasiliense é um time de qualidade, é um investimento mais alto. Mas dentro do nosso campo a gente tinha que impor nosso e propor o jogo, e foi o que fizemos desde o início. Iniciamos o jogo com a possibilidade de fazer um gol de pênalti, mas infelizmente não foi concluído. A gente segue focado e trabalhando, entendemos que lá também será um jogo difícil. Mas temos totais condições, como aconteceu na Série D."
> Técnico do Vitória tem "dor de cabeça boa" para encarar o Brasiliense
Vitória empata com o Brasiliense na estreia da Copa Verde Crédito: Vitor Jubini
No jogo de volta, em caso de novo empate, a classificação será decidida nos pênaltis. A ideia do treinador, porém, é classificar sem a pressão das cobranças.
"A ideia é tentar classificar com a vitória, repito, a gente sabe que é difícil vencer lá, nós passamos por uma situação complicada lá, tivemos que buscar o resultado. Caso houver a disputa de pênaltis, a gente vai está preparado, vamos treinar durante a semana, focar bem, faz parte do regulamento e a gente tem que seguir."
> Real Noroeste vence o Iporá e sai em vantagem na disputa da Copa Verde
Jogo de volta
A partida decisiva acontece nesta quarta-feira (31), às 15h, no Estádio Serejão, em Taguatinga, no Distrito Federal. Um novo empate levará a disputa para as cobranças de pênaltis.

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