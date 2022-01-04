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futebol

Copa SP: nos minutos finais, Atlético-MT arranca empate contra o Bahia

Apesar de nervosismo latente no início da partida, Esquadrão chegou a virar o marcador, mas não saiu com o triunfo...
LanceNet

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Publicado em 

04 jan 2022 às 15:16

Publicado em 04 de Janeiro de 2022 às 15:16

Pelo Grupo 1 da Copinha, o Bahia deu seu pontapé inicial na competição empatando com o Atlético-MT por 2 a 2 nesta terça-feira (4). O jogo aconteceu no Estádio Municipal Dr. Plínio Marin, na cidade de Votuporanga.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSO início de jogo foi complicado para o tricolor já que, além de cometer muitos erros na criação, viu o time de Mato Grosso abrir a contagem com Lucas, em cobrança de pênalti.
Porém, com o desenrolar da partida, principalmente a capacidade do Bahia em diminuir os espaços na saída de bola do adversário foi primordial para a virada no marcador ainda na etapa inicial.
Além de Raí empatar o confronto em passe espetacular de Hiago, Everton recebeu passe dentro da área e bateu forte, contando com a "colaboração" do goleiro João Vitor, para fazer o segundo tento baiano.
Na etapa final, o aspecto físico parece ter pesado bastante na partida em situação onde o Atlético se mostrou mais inteiro do que o time de Salvador e fez uma considerável pressão em busca da igualdade. E, apesar da bola no travessão em cobrança de falta além de Léo bater forte em excelente defesa do goleiro Gabriel, o gol da igualdade da equipe pantaneira veio somente aos 45 minutos.
Após receber passe de Gabriel, Pablo Juan abriu espaço e bateu de fora da área, superando o arqueiro do Bahia e decretando o resultado final do confronto no Plínio Marín.
Crédito: PabloJuandeixoutudoigualnofimparaoAtlético(Reprodução/YouTube

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