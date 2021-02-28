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futebol

Copa do Nordeste: Sport tropeça e Bahia vence na rodada de domingo

Três jogos deram sequência a rodada inicial e apenas o Bahia saiu de campo com os três pontos...

Publicado em 28 de Fevereiro de 2021 às 19:11

LanceNet

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Publicado em 

28 fev 2021 às 19:11
Crédito: Divulgação/Sport/Anderson Stevens
A rodada de estreia da Copa do Nordeste teve continuidade neste domingo. Destaque para o Bahia, que foi o único vencedor do dia. Confira abaixo um resumo do dia:
CSA x Treze
No estádio Rei Pelé, o CSA abriu vantagem através de Dellatorre, mas a pressão do Treze surtiu efeito e, nos minutos finais, João Leonardo deixou tudo igual e evitou o revés do Treze.
Na próxima rodada, o CSA visita o Confiança e o Treze recebe o Altos.
Salgueiro x Bahia
Fora de casa, o Bahia mostrou a sua força mesmo com o time misto e através de Ronaldo, Bruno Camilo e Marcelo Ryan, o Tricolor abriu três gols de vantagem. O Salgueiro só reagiu na etapa final, quando diminuiu com Leozão e Thomas Anderson, mas insuficiente para evitar a derrota.
Na próxima rodada, o Salgueiro encara o 4 de Julho. Enquanto isso, o Bahia mede forças com o Botafogo-PB.
Sport x Sampaio Corrêa
Na Ilha do Retiro, o Sampaio Corrêa até abriu vantagem com Jefinho, mas o Sport através do gol contra marcado por Paulo Sérgio, chegou a igualdade.
Na rodada 2 da Copa do Nordeste, o Sport visita o CRB. Enquanto isso, o Sampaio Corrêa mede forças com o Fortaleza.
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