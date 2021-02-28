Copa do Nordeste: Sport tropeça e Bahia vence na rodada de domingo

Crédito: Divulgação/Sport/Anderson Stevens

A rodada de estreia da Copa do Nordeste teve continuidade neste domingo. Destaque para o Bahia, que foi o único vencedor do dia. Confira abaixo um resumo do dia:

CSA x Treze

No estádio Rei Pelé, o CSA abriu vantagem através de Dellatorre, mas a pressão do Treze surtiu efeito e, nos minutos finais, João Leonardo deixou tudo igual e evitou o revés do Treze.

Na próxima rodada, o CSA visita o Confiança e o Treze recebe o Altos.

Salgueiro x Bahia

Fora de casa, o Bahia mostrou a sua força mesmo com o time misto e através de Ronaldo, Bruno Camilo e Marcelo Ryan, o Tricolor abriu três gols de vantagem. O Salgueiro só reagiu na etapa final, quando diminuiu com Leozão e Thomas Anderson, mas insuficiente para evitar a derrota.

Na próxima rodada, o Salgueiro encara o 4 de Julho. Enquanto isso, o Bahia mede forças com o Botafogo-PB.

Sport x Sampaio Corrêa

Na Ilha do Retiro, o Sampaio Corrêa até abriu vantagem com Jefinho, mas o Sport através do gol contra marcado por Paulo Sérgio, chegou a igualdade.