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futebol

Copa do Nordeste: Salgueiro vence o Santa Cruz na abertura da 3ª rodada

No duelo entre pernambucanos, o Salgueiro conseguiu levar seus primeiros pontos no torneio regional...

Publicado em 11 de Março de 2021 às 20:02

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 mar 2021 às 20:02
Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
Na abertura da 3ª rodada da Copa do Nordeste, o Salgueiro levou a melhor diante do Santa Cruz e venceu por 1 a 0. O placar levou o time para a 5ª posição da chave B, com 3 pontos. O Tricolor é o lanterna do A, sem ponto.
Calendário
Na próxima jornada, o Salgueiro visita o Confiança. Enquanto isso, o Santinha recebe o CSA, no Arruda.
Início agitado
Com apenas 3 minutos o Salgueiro abriu o marcador. Após cobrança de escanteio, Leozão aproveitou a cobrança de escanteio e sozinho cabeceou para abrir o marcador. A resposta do Santa Cruz quase veio na sequência, mas o chute de Chiquinho assustou o goleiro.
Poste Salvador
Antes do término do primeiro tempo, Cássio Ortega chamou a responsabilidade, deixou o marcador para trás e soltou o pé. O goleiro Rodríguez se esticou e deu um toque antes da bola pegar no travessão.
Salgueiro melhor
Na etapa final o Salgueiro não deu espaço ao Santa Cruz, que apresentava dificuldade para criar jogadas. Sem bobear, o Carcará dava trabalho e na melhor oportunidade Cássio Ortega, em nova finalização de fora da área, obrigou o arqueiro a salvar o Tricolor.

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