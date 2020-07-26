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futebol

Copa do Nordeste: Nos pênaltis, Fortaleza bate Sport e encara o Ceará

Após o empate no tempo normal, a classificação foi definida na marca da cal...
LanceNet

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Publicado em 

25 jul 2020 às 21:25

Publicado em 25 de Julho de 2020 às 21:25

Crédito: Anderson Stevens/Sport
Com alta dose de drama, o Fortaleza está na semifinal da Copa do Nordeste. Após empatar sem gols no tempo normal, o Tricolor derrotou o Leão nos pênaltis por 4 a 1. Agora, o próximo rival é o Ceará.O jogo
Os primeiros 45 minutos foram equilibrados. O Fortaleza tentava forçar o ritmo de jogo, mas lidava com a boa marcação do Sport, que não dava espaço ao Tricolor.
A primeira chance do Fortaleza veio aos 28 minutos. Romarinho chutou forte e a bola triscou o poste defendido por Mailson.
Na etapa final o Sport arriscou um pouco mais e quase foi premiado logo nos minutos iniciais. Hernane Brocador viu Felipe Alves adiantado e obrigou o goleiro a fazer boa defesa.
Antes mesmo dos 15 minutos, o Leão teve outras duas chances, mas faltou capricho e sorte na hora de sacramentar o lance.
Na reta final, o Fortaleza tentou no abafa e deu trabalho ao sistema defensivo do rival. Na chance mais perigosa, Felipe soltou a bomba e assustou Mailson.
Pênaltis
Na marca da cal a felicidade foi do Fortaleza. O time de Rogério Ceni acertou as quatro cobranças e contou com Felipe Alves, que pegou o chute de Leandro Barcia. Patric mandou o seu chute para fora e o Tricolor venceu por 4 a 1.

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