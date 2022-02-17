Copa do Nordeste: mesmo com um a menos, Bahia consegue o empate contra o CSA

Pela 5ª rodada da Copa do Nordeste, na Arena Fonte Nova, em Salvador, Bahia e CSA ficaram no empate por 1 a 1. O CSA abriu o placar ainda na primeira etapa com Lucas Barcelos. Mesmo com um jogador a menos, o Tricolor de Aço foi valente, conseguiu se superar e achou o empate com um golaço de Rodallega.Na próxima rodada, o Bahia joga contra o Fortaleza, no estádio Castelão, dia 19 de fevereiro. No dia seguinte, o CSA vai pegar o Náutico, no estádio Rei Pelé.
O jogoPRIMEIRO TEMPOBAHIA COMEÇA NO ATAQUEO Bahia começou a partida no ataque do CSA. O Tricolor de Aço abusou do jogo aéreo para tentar abrir o placar no início do jogo. O Azulão fazia o que podia e o que não podia para não deixar os donos da casa abrirem o marcador.
EM JOGADA ENSAIADA, O CSA ABRE O PLACARDepois de sofre pressão no início do jogo, na primeira grande oportunidade o CSA conseguiu abrir o marcador. Em cobrança de escanteio ensaiada, Ernandes levantou a bola na área, Lucas Barcelos subiu bem e abriu o placar: 1 a 0 para o CSA.
TRAVESSÃO E MARCELO CARNÉ IMPEDEM GOL DO BAHIAO gol deu desestabilizada no time do Bahia. Mas quando o Tricolor de Aço colocou os nervos no lugar, o time comandado por Guto Ferreira foi para cima e criou duas grandes oportunidades antes do intervalo. Mas o travessão e Marcelo Carné (duas vezes) impediram que o Bahia fizesse o gol de empate.
SEGUNDO TEMPOBAHIA PERDE JOGADOR EXPULSO LOGO DE CARAAs coisas já estavam difíceis para o Bahia por estar em desvantagem no placar e ficaram ainda pior logo aos três minutos da etapa complementar. Em lance de contra-ataque para o CSA, Luiz Otávio matou o lance com falta e acabou sendo expulso, deixando o Tricolor de Aço com um jogador a menos.
GOLEIROS FAZEM GRANDES DEFESASMinutos depois da expulsão, o CSA quase marcou o segundo gol. Marco Túlio foi acionado e quase marcou em boa finalização, mas Danilo Fernandes conseguiu defender. Mas, mesmo com um jogador a menos, o Bahia respondeu com Raí Nascimento, só que Marcelo Carné fez grande defesa.
MARCELO CARNÉ FAZ GRANDES DEFESAS, MAS NÃO IMPEDE O EMPATE DO BAHIAMesmo com 10 jogadores, o Bahia se agigantou e criou várias oportunidades para ampliar o placar. Só não contava com a noite inspirada de Marcelo Carné, que fez inúmeras defesas. Ele só não conseguiu, aos 29 minutos, defender o chutaço no ângulo de Rodallega, que igualou o placar: 1 a 1.
BAHIA PRESSIONA, MAS CSA SEGURA O EMPATEO empate do Bahia fez os jogadores do Tricolor de Aço se lançarem ainda mais ao ataque em busca da vitória. Mas a defesa do CSA conseguiu suportar bem a pressão e garantir o empate fora de casa.BAHIA X CSA - COPA DO NORDESTELocal: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)Data/horário: 16/02/2022 - 19h30 (de Brasília)Árbitro: Adriano Barros Carneiro (CE)Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Renan Aguiar da Costa (CE)Cartões Amarelos: (BAH); Werley (CSA);Cartões Vermelhos: Luiz Otávio (BAH);GOLS: Lucas Barcelos (11’/1ºT) (0-1) (CSA); Rodallega (29’/2ºT) (1-1) (BAH);
BAHIA (Técnico: Guto Ferreira)Danilo Fernandes; Douglas Borel (André, aos 20’/2ºT), Ignácio, Luiz Otávio e Matheus Bahia (Luiz Henrique, aos 5’/2ºT); Willian Maranhão (Rezende, aos 15’/2ºT), Patrick de Lucca e Daniel (Henrique, aos 15’/2ºT); Raí Nascimento, Rodallega e Marco Antônio (Ronaldo César, aos 15’/2ºT).
CSA (Técnico: Mozart)Marcelo Carné; Lucas Marques, Wellington Nascimento, Werley e Ernandes; Luiz Henrique (Yann Rolim, aos 30’/2ºT), Felipe Augusto e Gabriel (Giva Santos, aos 30’/2ºT); Marco Túlio (Geovane, aos 16’/2ºT), Lucas Barcelos (Osvaldo, aos 16’/2ºT) e Rodrigo Rodrigues (Dalberto, aos 38’/2ºT).