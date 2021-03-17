Copa do Nordeste: Frustrante! Sport empata com o 4 de Julho e fica na lanterna da chave

Crédito: Anderson Stevens/Sport

Na Ilha do Retiro, o Sport decepcionou. Sem inspiração, o Leão ficou no empate por 1 a 1 com o 4 de Julho. Agora, o Rubro-Negro é o lanterna da chave B, com 2 pontos. O 4 de Julho é o 3ª da chave A, com 5 pontos.

Calendário

Na próxima rodada, o Sport mede forças com o Bahia, fora de casa. O 4 de Julho encara o Altos, em casa.

Começo Agitado

O Sport iniciou o duelo a todo vapor. No lançamento dentro da grande área, Ewerton soltou o pé e chacoalhou o travessão do goleiro Jaílson. Porém, quando o 4 de Julho desceu foi mortal. Diguinho recebeu de Pica-Pau e chutou cruzado. Luan Polli tentou defender e a bola morreu no fundo da rede.

Sem inspiração

Com dificuldade para criar, o Leão só reagiu nos minutos finais. Se Marcão parou em Jaílson, coube a Rafael Tyere aproveitou o rebote na cobrança de falta e deixar tudo igual.

Segundo Tempo Sonolento

Os últimos 45 minutos finais foram de puro desespero para o torcedor do Sport. A equipe de Jair Ventura não conseguia se aproximar do gol e quase nada era criado. Em raro momento de lucidez, Mikael recebeu na grande área e mandou para o gol, porém o centroavante estava impedido para a chateação da coletividade do Sport.

Gol Anulado