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Copa do Nordeste: Frustrante! Sport empata com o 4 de Julho e fica na lanterna da chave

Leão saiu atrás do marcador e só conseguiu o seu gol nos minutos finais da etapa inicial...

Publicado em 17 de Março de 2021 às 20:04

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 mar 2021 às 20:04
Crédito: Anderson Stevens/Sport
Na Ilha do Retiro, o Sport decepcionou. Sem inspiração, o Leão ficou no empate por 1 a 1 com o 4 de Julho. Agora, o Rubro-Negro é o lanterna da chave B, com 2 pontos. O 4 de Julho é o 3ª da chave A, com 5 pontos.
Calendário
Na próxima rodada, o Sport mede forças com o Bahia, fora de casa. O 4 de Julho encara o Altos, em casa.
Começo Agitado
O Sport iniciou o duelo a todo vapor. No lançamento dentro da grande área, Ewerton soltou o pé e chacoalhou o travessão do goleiro Jaílson. Porém, quando o 4 de Julho desceu foi mortal. Diguinho recebeu de Pica-Pau e chutou cruzado. Luan Polli tentou defender e a bola morreu no fundo da rede.
Sem inspiração
Com dificuldade para criar, o Leão só reagiu nos minutos finais. Se Marcão parou em Jaílson, coube a Rafael Tyere aproveitou o rebote na cobrança de falta e deixar tudo igual.
Segundo Tempo Sonolento
Os últimos 45 minutos finais foram de puro desespero para o torcedor do Sport. A equipe de Jair Ventura não conseguia se aproximar do gol e quase nada era criado. Em raro momento de lucidez, Mikael recebeu na grande área e mandou para o gol, porém o centroavante estava impedido para a chateação da coletividade do Sport.
Gol Anulado
No apagar das luzes, quando todos esperavam o apito do árbitro, Pablo Pardal recebeu na área e mandou para a rede. Porém, o bandeira entrou em ação, conversou com a arbitragem e o tento acabou anulado, o que causou uma grande revolta dos jogadores do Leão.

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