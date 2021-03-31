Copa do Nordeste: Com gol nos acréscimos, Sport vence e elimina o Santa Cruz

Crédito: Anderson Stevens/Sport

O Sport está vivo na Copa do Nordeste. No Arruda, o Leão venceu o Santa Cruz por 2 a 1 e chegou aos 5 pontos, na 7ª colocação da chave B. O Santinha é o lanterna do A, com 3 pontos. O time está eliminado do torneio.

Calendário

Na próxima rodada, o Sport encara o Ceará, na Ilha do Retiro. O Santa Cruz visita o Altos.

Começo animado

O clássico iniciou de maneira agitada no Arruda. Os dois times buscavam o gol e a chance caiu nos pés de Pipico. Após pênalti marcado pela arbitragem, o camisa 9 do Santinha bateu forte e a bola explodiu na trave.

Gol do Leão

Quando o Sport teve a chance não desperdiçou. Em lance confuso, a bola pegou na zaga do Santa e sobrou com Rafael Thyere, que bateu firme e abriu o marcador, 1 a 1.

Chances desperdiçadas

O Sport teve todas as chances do mundo para matar o duelo nos minutos iniciais da segunda etapa. Neilton saiu duas vezes na cara de Jordan e perdeu. Em uma delas, o arqueiro salvou com a ponta dos dedos.

Empate

Em lance duvidoso, o árbitro deu pênalti a favor do Santa. Na cobrança, Chiquinho pegou firme e venceu Poli.

Expulsões

Como em todo clássico, o sangue quente apareceu. Primeiro, Marcel soltou a mão no rosto de Thyere e levou o cartão vermelho. Pouco depois, Thyere entrou firme no adversário e tamvém deixou o Leão com 10 em campo.

Gol nos acréscimos