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Copa do Nordeste: Ceará e CRB vencem na abertura da 2ª rodada

Na Arena Castelão, o Vozão levou a melhor diante do Vitória e o Galo bateu o Sport...

Publicado em 06 de Março de 2021 às 18:37

LanceNet

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Publicado em 

06 mar 2021 às 18:37
Crédito: Felipe Santos/Ceará
A 2ª rodada da Copa do Nordeste teve início neste sábado e dois jogos abriram o dia a partir das 16h. Melhor para o atual campeão Ceará e o CRB, que conseguiram sair de campo com três pontos.
Ceará x Vitória
Os gols na Arena Castelão saíram apenas na etapa final. Jacaré abriu o marcador para o Ceará e Vico empatou na sequência. Porém, o Vozão conseguiu o triunfo através de Saulo Mineiro, que marcou dois gols e fez a festa com os colegas.
O resultado deixa o Vozão na ponta do A, com 4 pontos. O Vitória é o 3º do grupo B.
CRB x Sport
Nem mesmo a volta de Jair Ventura impediu o revés do CRB. Na etapa inicial, o atacante Lucão aproveitou a cobrança de escanteio e mandou para a rede. O Galo sacramentou o triunfo com o volante Wesley.

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