Copa do Nordeste: Ceará e CRB vencem na abertura da 2ª rodada

Crédito: Felipe Santos/Ceará

A 2ª rodada da Copa do Nordeste teve início neste sábado e dois jogos abriram o dia a partir das 16h. Melhor para o atual campeão Ceará e o CRB, que conseguiram sair de campo com três pontos.

Ceará x Vitória

Os gols na Arena Castelão saíram apenas na etapa final. Jacaré abriu o marcador para o Ceará e Vico empatou na sequência. Porém, o Vozão conseguiu o triunfo através de Saulo Mineiro, que marcou dois gols e fez a festa com os colegas.

O resultado deixa o Vozão na ponta do A, com 4 pontos. O Vitória é o 3º do grupo B.

CRB x Sport