Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Copa do Nordeste: Altos bate o Santa Cruz e CRB fica no empate com o Salgueiro

Nos duelos das 16h (Horário de Brasília), os confrontos aconteceram e agitaram a 7ª rodada do torneio regional...

Publicado em 04 de Abril de 2021 às 18:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 abr 2021 às 18:15
Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
A 7ª rodada da Fase de Grupos da Copa do Nordeste teve continuidade neste domingo com dois confrontos às 16h (Horário de Brasília). Confira abaixo os resultados:
Altos x Santa Cruz
Se o Santa Cruz chegou no duelo eliminado, o Altos não perdeu tempo e venceu por 2 a 0. Com gols de Juninho Arcanjo e Leandro Amorim, o time do Piauí e chegou a vice-liderança da chave B, com 10 pontos. O Santinha é o lanterna da chave A, com 3 pontos.
Calendário
Na próxima rodada, o Altos visita o CRB, no Rei Pelé. O Santa Cruz encara o Botafogo-PB, no Arruda.
Salgueiro x CRB
No outro duelo da tarde, o Salgueiro e CRB ficaram no empate por 1 a 1. O time pernambucano fica na 6ª posição, com 8 pontos. O Galo é o vice-líder, com 12 pontos.
Calendário
Na rodada derradeira, o Salgueiro mede forças com o Ceará, fora de casa. O CRB encara o Altos, no Rei Pelé.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

crb santa cruz
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 25/04/2026
Editais e Avisos - 25/04/2026
Polícia divulga vídeo de racha que terminou em acidente na Leste-Oeste
Tolerar a barbárie no trânsito é ser conivente com crimes em série

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados