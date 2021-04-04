Copa do Nordeste: Altos bate o Santa Cruz e CRB fica no empate com o Salgueiro

Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

A 7ª rodada da Fase de Grupos da Copa do Nordeste teve continuidade neste domingo com dois confrontos às 16h (Horário de Brasília). Confira abaixo os resultados:

Altos x Santa Cruz

Se o Santa Cruz chegou no duelo eliminado, o Altos não perdeu tempo e venceu por 2 a 0. Com gols de Juninho Arcanjo e Leandro Amorim, o time do Piauí e chegou a vice-liderança da chave B, com 10 pontos. O Santinha é o lanterna da chave A, com 3 pontos.

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Na próxima rodada, o Altos visita o CRB, no Rei Pelé. O Santa Cruz encara o Botafogo-PB, no Arruda.

Salgueiro x CRB

No outro duelo da tarde, o Salgueiro e CRB ficaram no empate por 1 a 1. O time pernambucano fica na 6ª posição, com 8 pontos. O Galo é o vice-líder, com 12 pontos.

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