Copa do Brasil Sub-17: Flamengo goleia o Maranhão por 8 a 0 e encaminha vaga nas quartas de final

Crédito: Marcelo Cortes/CRF

O Flamengo deu um grande passo rumo às quartas de final da Copa do Brasil Sub-17. Nesta quinta-feira, na Gávea, a equipe rubro-negra confirmou o favoritismo e goleou o Maranhão por 8 a 0, no jogo de ida das oitavas de final. Os gols da partida foram marcados por Werton (3), Petterson (2), Fabrício Yan, Cleiton e Rodriguinho.ATROPELO RUBRO-NEGRO

Jogando em casa, o Flamengo não teve dificuldades para construir o placar logo no primeiro tempo. Aos 4 minutos, Cleiton aproveitou cobrança de escanteio e abriu o placar de cabeça. Em seguida, aos 11, foi a vez de Petterson aproveitar o rebote do próprio chute para ampliar o placar.

Quando a partida se encaminhava para o intervalo, mais dois gols rubro-negros em sequência. Aos 44, Werton foi lançado pela esquerda e finalizou cruzado para marcar o terceiro. Já nos acréscimos, aos 48, Fabrício Yan recebeu na área e finalizou firme, ampliando o marcador.

Na etapa final, mais quatro gols completaram a goleada. Aos 16, Rodriguinho aproveitou cruzamento e guardou o dele de cabeça. Em seguida, aos 20, Petterson saiu de cara com o gol, driblou o goleiro e marcou o segundo dele no jogo. Sem diminuir o ritmo, Werton marcou dois gols com assistências de Petterson, chegou ao hat-trick e fechou o placar na Gávea.SEQUÊNCIA DE JOGOS

Os clubes voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira, dia 10 de dezembro, no estádio Castelão, no Maranhão. Com o resultado, o Rubro-Negro pode até perder por seis gols de diferença que garante a vaga na próxima fase.

Antes, porém, o Flamengo tem outro compromisso importante: o jogo de volta da semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-17, contra o Athletico-PR. Após empatar em 0 a 0, em casa, o clube disputará a vaga na decisão no CT do Caju, na próxima segunda-feira, às 17h (de Brasília).SUB-20 PERDE PARA O BAHIA

Nesta quinta-feira, a equipe sub-20 do Flamengo também entrou em campo, mas não teve a mesma sorte. Pela 16ª rodada do Brasileirão, o Rubro-Negro visitou o Bahia e perdeu por 1 a 0. Com a derrota, o clube se mantém na quinta posição, com 27 pontos, mas pode ver a distância para o nono colocado diminuir até o fim da rodada.