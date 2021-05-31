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futebol

Copa do Brasil pode render até R$ 71 mi ao Santos. Veja a premiação

Peixe estreia na competição na noite desta terça-feira diante do Cianorte, no Paraná...

Publicado em 31 de Maio de 2021 às 16:50

LanceNet

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Publicado em 

31 mai 2021 às 16:50
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Santos enfrenta o Cianorte na terça-feira, às 19 horas, no Estádio Municipal Olímpico Albino Turbay, no Paraná, pela duelo de ida da terceira fase. Será a estreia do Peixe na competição que pode render até R$ 71 milhões ao clube em caso de título. A cada fase, as premiações aumentam. Por entrar na terceira fase, o Peixe já recebe R$ 1,7 milhão.Depois da chegada da nova diretoria e da venda de alguns jogadores, o Santos corre contra o tempo para ficar financeiramente estável. A nova gestão acertou alguns salários atrasados e fez uma limpa em funcionários e atletas, mas ainda não é suficiente para buscar contratações de peso. A Copa do Brasil pode ser uma opção não só esportiva, mas financeira para o Peixe.
>> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!Veja as premiações por fase:
Terceira fase: R$ 1,7 milhãoOitavas de final: R$ 2,7 milhõesQuartas de final: R$ 3,45 milhõesSemifinais: R$ 7,3 milhõesVice-campeão: R$ 23 milhõesCampeão: R$ 56 milhões

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