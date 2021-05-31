Copa do Brasil pode render até R$ 71 mi ao Santos. Veja a premiação

O Santos enfrenta o Cianorte na terça-feira, às 19 horas, no Estádio Municipal Olímpico Albino Turbay, no Paraná, pela duelo de ida da terceira fase. Será a estreia do Peixe na competição que pode render até R$ 71 milhões ao clube em caso de título. A cada fase, as premiações aumentam. Por entrar na terceira fase, o Peixe já recebe R$ 1,7 milhão.Depois da chegada da nova diretoria e da venda de alguns jogadores, o Santos corre contra o tempo para ficar financeiramente estável. A nova gestão acertou alguns salários atrasados e fez uma limpa em funcionários e atletas, mas ainda não é suficiente para buscar contratações de peso. A Copa do Brasil pode ser uma opção não só esportiva, mas financeira para o Peixe.