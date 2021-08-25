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Copa do Brasil: no Grêmio, Rafinha enfrentará Isla, seu substituto no Flamengo

Rafinha deve atuar improvisado na lateral-esquerda e, assim, atacará e defenderá a lateral-direita do Flamengo, posição onde conquistou a Libertadores e o Campeonato Brasileiro...

Publicado em 25 de Agosto de 2021 às 16:08

LanceNet

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Publicado em 

25 ago 2021 às 16:08
Crédito: Montagem LANCE!
Na noite desta quarta-feira, Grêmio e Flamengo se enfrentam na Arena do Grêmio, às 21h30, em partida válida pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O confronto, inclusive, marca o reencontro de Rafinha com o Rubro-Negro após sua saída em agosto de 2020. Além disso, a tendência é de que o lateral-direito "enfrente" o seu substituo no time da Gávea.
> Nova camisa 3 do Flamengo lançada! Veja galeria de fotos com o uniformeIsso acontece porque é esperado que Rafinha atue improvisado na lateral-esquerda. Vanderson vem de boas atuações no Campeonato Brasileiro e, assim, conquistou a titularidade do time de Luiz Felipe Scolari.
> Veja a tabela da Copa do Brasil
O camisa 13, por sua vez, ficou alguns jogos no banco de reservas, mas foi peça importante na vitória sobre o Bahia, no último fim de semana, e deve começar no time titular. Dessa forma, Rafinha atacará e defenderá a lateral-direita do Flamengo, posição onde conquistou a Libertadores e o Campeonato Brasileiro de 2020. Hoje, Mauricio Isla é o titular da lateral-direita do Flamengo. Ele, vale lembrar, veio justamente para suprir a saída de Rafinha, que havia se transferido para o Olympiacos, da Grécia. O chileno firmou contrato com Rubro-Negro após passagem pelo Fenerbahçe, da Turquia, e logo assumiu a titularidade da posição.
Desde que chegou à Gávea, Isla disputou 56 partidas com a camisa do Flamengo, marcou dois gols e contribuiu com sete assistências. Já Rafinha disputou 46 partidas, teve seis assistência e não marcou nenhum gol, segundo dados do site "ogol".
Com a possibilidade de mais um "confronto" de Rafinha com Isla, a partida da volta entre Flamengo e Grêmio acontece no dia 15 de setembro, quarta-feira, às 21h30, no Maracanã. O time que avançar para a fase semifinal receberá a bolada de mais R$ 7,3 milhões.

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