Copa do Brasil: Flamengo estreia no torneio para completar 'álbum' da atual geração e mira topo nacional

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Nem com Jorge Jesus, nem com Rogério Ceni. No âmbito nacional, a Copa do Brasil é uma conquista que está pendente para a atual geração histórica do Flamengo, que iniciará a sua trajetória na edição 2021 do torneio nesta quinta-feira, em duelo diante do Coritiba, às 19h, no Estádio Couto Pereira e pela ida da terceira fase. O LANCE! transmite o duelo em Tempo Real. Desde 2019, o Flamengo tem empilhado taças (nove, ao todo) e se consolidado como uma potência no continente. Mesmo assim, nas duas últimas edições da Copa do Brasil, o Rubro-Negro desapontou: caiu nas quartas nas duas oportunidades anteriores, para Athletico-PR e São Paulo, respectivamente.

O Fla não chega à decisão da Copa do Brasil desde 2017, quando foi vice para o Cruzeiro, em sua melhor campanha no torneio depois que triunfou pela última vez, em 2013, no tricampeonato - os outros títulos foram em 1990 e 2006.

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Dá para afirmar que o Flamengo está entalado quanto à Copa do Brasil e ciente de que, pela força do elenco, pode levantar a taça este ano e completar definitivamente o "álbum" de conquistas no território nacional, uma vez que Carioca, Brasileiro e Supercopa do Brasil já viraram até figurinhas repetidas para o atual plantel.

De quebra, o hipotético e almejado título da Copa do Brasil pode facilitar o Flamengo a alcançar o topo em relação ao ranking de troféus nacionais. Quem lidera, atualmente, é o Palmeiras, que acumula 15 taças no país: dez Brasileiros, quatro Copas do Brasil e uma Copa dos Campeões.

O TIME QUE DEVE IR A CAMPO