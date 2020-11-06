Copa do Brasil de Beach Soccer Feminino: Flamengo vence o Maníacos-PB e garante vaga na semi

Crédito: Flamengo segue invicto na Copa do Brasil de Beach Soccer Feminino (Kleyvson Santos/Flamengo

Após a goleada por 10 a 2 na estreia contra o Ceilândia-DF pela Copa do Brasil Feminino de Beach Soccer, as meninas do Flamengo voltaram a somar três pontos. Nesta quinta, o Rubro-Negro derrotou o Maníacos-PB por 7 a 3. O duelo entre os líderes começou apertado, mas a técnica do Flamengo sobressaiu no terceiro período e a equipe alcançou a ponta de maneira isolada.Destaque para a capitã Noele, que marcou seus dois primeiros gols na competição. Esterzinha, Bárbara, Mariana, Nicole e Thai marcaram os outros gols da goleada.

A partida foi apertada e muito estudada no primeiro período. O Flamengo não pôde contar com a camisa 9 da seleção, Lorena, que sofreu uma lesão na estreia, quando marcou quatro gols diante do Ceilândia. A atleta deve retornar na próxima rodada.

Ao final, Lelê Villar, camisa 10 do Flamengo e da Seleção Brasileira analisou o jogo.

- Encontramos uma adversidade coletiva que é sair atrás no placar, e por vezes a ansiedade de contornar o placar pode prejudica-lo. Acredito que por sermos um grupo novo, nesse momento a ansiedade falou mais alto que o entrosamento que estamos construindo, e acabamos caindo num jogo muito individual, onde cada uma buscava resolver o problema geral e não fluía.

- Sabíamos que seria um jogo duro, pois garante vaga na próxima fase, mas como quem não sabe tomar gol, não pode jogar futebol, passado o susto voltamos a impor nosso ritmo de jogo, com calma e serenidade pra buscarmos os gols e consolidarmos a vitória, e consequentemente o primeiro lugar do grupo. A equipe está de parabéns, pois nas fases de grupo conseguimos lapidar as adversidades, nos conhecermos melhor e evoluirmos para minimizarmos os erros para as fases finais, onde não se deve errar - analisou a atleta de 27 anos, indicada ao prêmio de melhor do mundo em 2017.