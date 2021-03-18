Copa do Brasil: Coritiba, com vitória simples contra o União Rondonópolis, avança

Crédito: Partida aconteceu no interior do estado de Mato Grosso (Divulgação/Coritiba

No primeiro compromisso em caráter oficial disputado pelo Coritiba valendo pela temporada 2021, o time dirigido por Gustavo Morínigo bateu por 1 a 0 o União Rondonópolis e se classificou para a segunda fase da Copa do Brasil, algo que não acontecia desde a temporada 2018. O adversário na sequência do torneio será um velho conhecido estadual da equipe alviverde, o Operário. >Outros confrontos da Copa do BrasilFARO DE GOL

Depois de passar um período de mais posse de bola do que efetivas oportunidades de balançar as redes, foi através da bola aérea que o Coxa Branca encontrou o caminho do gol que dava ainda mais confronto para os visitantes na eliminatória.

Com a bola alçada vinda do lado direito desviada no primeiro lance e ficando viva na pequena área, o centroavante não hesitou em bater forte, no alto, em lance onde a pelota ainda bateu no travessão antes de estufar as redes do arqueiro Neneca.

ESCAPE REDUZIDO

Apesar de necessitado da virada do placar e enfrentando uma equipe que fazia sua estreia oficial na temporada, o União tinha notória dificuldade para encontrar os espaços e, efetivamente, levar perigo a meta adversária. Quando conseguiu, já na reta final da primeira etapa, as jogadas vinham pelo alto em batidas mais venenosas.

Na melhor delas, o escanteio de Alex Maranhão foi testado pelo zagueiro Ferron em uma defesa na base da agilidade de Wilson.

MUDANÇA DE POSTURA

Seja pela iniciativa dos anfitriões como também pela estratégia do Coritiba em se retrair para buscar lances de velocidade, fato era que o Vermelhinho começou a etapa complementar mais ativo no plano ofensivo. Tanto é que, logo na primeira investida, chegou a assustar bastante Wilson novamente na bola pelo alto quando Ronny cabeceou bola que passou muito perto da trave direta da equipe paranaense.

Todavia, passados os primeiros 20 minutos, o time do Sul do país retomou o domínio territorial visto na parte inicial do compromisso e, em pelo menos três lances claros, poderia ter ampliado a vantagem em Rondonópolis. Mas, no fim, os tentos perdidos não fizeram falta, já que o placar foi suficiente para a classificação.FICHA TÉCNICAUNIÃO RONDONÓPOLIS 0 x 1 CORITIBA

Local: Estádio Luthero Lopes, em Rondonópolis (MT)Data e hora: 18/03/2021 - 17h30​Árbitro: Dewson Fernando Freitas da SilvaAssistentes: Helcio Araújo Neves e Rafael Ferreira VieiraCartões amarelos: Gabriel Neves (UNI) / Romário (COR)Cartões vermelhos:

GOLS: Léo Gamalho (22'/1°T)

UNIÃO RONDONÓPOLIS (Técnico: Júlio César Nunes)

Neneca; Evandro, Ferron, Alan Abdala e Gabriel Neves; Maranhão, Maycon Canário (Igor Vieira, aos 15'/2°T) e Alex Maranhão; Matheus Oliveira (Bruninho, aos 25'/2°T), Ronny (Diney, aos 25'/2°T) e Tiago Pará (Lucão, aos 11'/2°T).

CORITIBA (Técnico: Gustavo Morínigo)