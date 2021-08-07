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Copa do Brasil: CBF define confrontos das quartas de final com jogos equilibrados

Os jogos de ida serão na última semana de agosto, enquanto os de volta acontecem no começo de setembro; Flamengo encara o Grêmio, já o Fluminense mede forças com o Atlético-MG
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

06 ago 2021 às 21:45

Publicado em 06 de Agosto de 2021 às 21:45

Copa do Brasil
O sorteio da fase de oitavas de final da Copa do Brasil 2021 ocorreu nesta terça-feira (22) Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
Em sorteio realizado na tarde desta sexta-feira (6), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil: Santos x Athletico-PR, Grêmio x Flamengo, São Paulo x Fortaleza e Atlético-MG x Fluminense.
Os jogos de ida serão na última semana de agosto, enquanto os de volta acontecem no começo de setembro.

OS CONFRONTOS

Com a participação nas quartas de final, todos os oito clubes garantiram a premiação de R$ 3,45 milhões. As equipes que avançarem à semifinal receberão mais R$ 7,3 milhões.
Os confrontos colocarão o técnico Renato Gaúcho, do Flamengo, contra o seu time de coração, o Grêmio. Já os Tricolores, tanto paulista quanto cearense, ainda buscam a sua primeira taça da Copa do Brasil. Por outro lado, o Furacão e o Peixe querem seguir em busca do bicampeonato, assim como o Galo e Fluminense, que também estão nas quartas de final da Libertadores da América.

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