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futebol

Copa do Brasil: Botafogo tem histórico favorável contra Moto Club

Clube de General Severiano tem 58,3% de aproveitamento na história do confronto diante do primeiro adversário na competição nacional...

Publicado em 02 de Março de 2021 às 20:17

LanceNet

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Publicado em 

02 mar 2021 às 20:17
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O primeiro adversário do Botafogo na Copa do Brasil é um velho conhecido do clube de General Severiano. Apesar de não se enfrentarem de forma oficial há 37 anos, Alvinegro e Moto Club possuem um histórico de jogos. O retrospecto é positivo para o clube carioca.
Botafogo e Moto Club se enfrentaram quatro vezes durante a história, todas entre os anos 70 e 80. Ao todo, são duas vitórias do Alvinegro, um empate e um triunfo da equipe do Maranhão.
O Glorioso, portanto, tem um aproveitamento de 58,3% diante do Moto Club. A partida da Copa do Brasil será disputada em jogo único, no Maranhão, com o Botafogo tendo a vantagem de se classificar com um empate por ser o melhor ranqueado no ranking de clubes da CBF.
A última vez que Botafogo e Moto Club mediram forças foi pelo Campeonato Brasileiro de 1984. À época, as duas equipes caíram no Grupo H. Pior para o Alvinegro, que não conseguiu vencer o rival: empate em 1 a 1 no Maranhão e derrota por 1 a 0 no Rio de Janeiro.
A prioridade do Botafogo é subir para a Série A do Brasileirão, mas as primeiras fases da Copa do Brasil são vistas com extrema importância pelo valor das premiações por classificações, o que pode ajudar as finanças do Alvinegro em um ano complicado neste sentido.JOGOS ENTRE BOTAFOGO X MOTO CLUB NA HISTÓRIA:​Moto Club 0 x 2 Botafogo - Brasileirão 1973Moto Club 1 x 2 Botafogo - Brasileirão 1975Moto Club 1 x 1 Botafogo - Brasileirão 1984Botafogo 0 x 1 Moto Club - Brasileirão 1984

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