Copa do Brasil: Botafogo tem histórico favorável contra Moto Club

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O primeiro adversário do Botafogo na Copa do Brasil é um velho conhecido do clube de General Severiano. Apesar de não se enfrentarem de forma oficial há 37 anos, Alvinegro e Moto Club possuem um histórico de jogos. O retrospecto é positivo para o clube carioca.

Botafogo e Moto Club se enfrentaram quatro vezes durante a história, todas entre os anos 70 e 80. Ao todo, são duas vitórias do Alvinegro, um empate e um triunfo da equipe do Maranhão.

O Glorioso, portanto, tem um aproveitamento de 58,3% diante do Moto Club. A partida da Copa do Brasil será disputada em jogo único, no Maranhão, com o Botafogo tendo a vantagem de se classificar com um empate por ser o melhor ranqueado no ranking de clubes da CBF.

A última vez que Botafogo e Moto Club mediram forças foi pelo Campeonato Brasileiro de 1984. À época, as duas equipes caíram no Grupo H. Pior para o Alvinegro, que não conseguiu vencer o rival: empate em 1 a 1 no Maranhão e derrota por 1 a 0 no Rio de Janeiro.