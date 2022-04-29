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Copa do Brasil: Altos-PI x Flamengo terá transmissão exclusiva de serviço de streaming; saiba onde assistir

Neste domingo, equipes se enfrentam pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil...
LanceNet

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Publicado em 

29 abr 2022 às 17:00

Publicado em 29 de Abril de 2022 às 17:00

O Flamengo volta ao Piauí após 10 anos e enfrenta, neste domingo, o Altos pela terceira fase da Copa do Brasil. O confronto, que marcará a estreia do time de Paulo Sousa na atual edição do torneio, terá transmissão com imagens exclusiva da Amazon Prime, serviço de streaming por assinatura. O LANCE! faz a cobertura do jogo em tempo real. A bola rola para Altos-PI e Flamengo às 18h.O serviço de streaming da Amazon Prime custa R$ 9,90 (o plano mensal) e R$ 89,90 (o plano atual). Saiba mais informações sobre a assinatura clicando aqui.O jogo de volta entre Flamengo e Altos-PI será no dia 11 de maio, no Maracanã, e também terá transmissão exclusiva da Amazon Prime. De acordo com a tabela da CBF, a partida ainda não tem horário definido. Quem avançar no confronto, avança para as oitavas de final da Copa do Brasil. Veja os confrontos!
Crédito: Altos-PIeFlamengoseenfrentamnestedomingo,às18h,pelaCopadoBrasil(Montagem:Lance!

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