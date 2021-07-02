Copa América: Flamengo terá ao menos a volta de um 'reforço' após a rodada desta sexta-feira

Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

Conforme previstas por Rogério Ceni, as adversidades deste período de Copa América têm pesado quanto a resultado, como nas derrotas para Red Bull Bragantino e Juventude, e rendimento, como na atuação da última quinta, quando o Flamengo oscilou, mas derrotou o Cuiabá por 2 a 0, fora de casa (veja os gols abaixo). Mas o clube já sabe que terá ao menos a volta de um reforço após a rodada desta sexta-feira pelo torneio continental de seleções. Às 21h, em duelo válido pelas quartas de final, o Brasil enfrenta o Chile no Estádio Nilton Santos. Lá, pelo lado da Seleção Brasileira, estarão Gabigol e Everton Ribeiro - prováveis suplentes para o início da partida. E a garantia de pelo menos um jogador de volta neste fim de semana é porque, do lado chileno, Mauricio Isla estará em ação.

Como o duelo é em encontro único, ou a dupla brasileira ou o lateral-direito retornará e com a possibilidade, dependendo das condições físicas, de jogar o clássico contra o Fluminense, neste domingo. O fato de não necessitar de uma viagem para reapresentação pesa a favor do Rubro-Negro.

Também nesta sexta, às 18h, o Peru enfrenta o Paraguai, de Piris da Motta. De volta ao Fla após empréstimo no futebol turco, o volante, no entanto, deve ter um período de férias antes de reiniciar as atividades no Ninho do Urubu.

O outro representante do Flamengo na Copa América é Arrascaeta. Mas o Uruguai só joga no sábado à noite, mais precisamente às 19h - contra a Colômbia, em Brasília. Ou seja, por mais que a Celeste seja eliminada, é improvável que o meia tenha condições de encarar o Fla-Flu no dia seguinte.

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