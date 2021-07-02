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Copa América: Flamengo terá ao menos a volta de um 'reforço' após a rodada desta sexta-feira

Ainda a analisar as respectivas condições físicas, o Fla pode ter Everton Ribeiro e Gabigol ou Isla para o Fla-Flu deste domingo, já que Brasil e Chile duelam pelas quartas nesta noite...
LanceNet

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Publicado em 

02 jul 2021 às 15:14

Publicado em 02 de Julho de 2021 às 15:14

Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
Conforme previstas por Rogério Ceni, as adversidades deste período de Copa América têm pesado quanto a resultado, como nas derrotas para Red Bull Bragantino e Juventude, e rendimento, como na atuação da última quinta, quando o Flamengo oscilou, mas derrotou o Cuiabá por 2 a 0, fora de casa (veja os gols abaixo). Mas o clube já sabe que terá ao menos a volta de um reforço após a rodada desta sexta-feira pelo torneio continental de seleções. Às 21h, em duelo válido pelas quartas de final, o Brasil enfrenta o Chile no Estádio Nilton Santos. Lá, pelo lado da Seleção Brasileira, estarão Gabigol e Everton Ribeiro - prováveis suplentes para o início da partida. E a garantia de pelo menos um jogador de volta neste fim de semana é porque, do lado chileno, Mauricio Isla estará em ação.
Como o duelo é em encontro único, ou a dupla brasileira ou o lateral-direito retornará e com a possibilidade, dependendo das condições físicas, de jogar o clássico contra o Fluminense, neste domingo. O fato de não necessitar de uma viagem para reapresentação pesa a favor do Rubro-Negro.
Também nesta sexta, às 18h, o Peru enfrenta o Paraguai, de Piris da Motta. De volta ao Fla após empréstimo no futebol turco, o volante, no entanto, deve ter um período de férias antes de reiniciar as atividades no Ninho do Urubu.
O outro representante do Flamengo na Copa América é Arrascaeta. Mas o Uruguai só joga no sábado à noite, mais precisamente às 19h - contra a Colômbia, em Brasília. Ou seja, por mais que a Celeste seja eliminada, é improvável que o meia tenha condições de encarar o Fla-Flu no dia seguinte.
+ Veja a tabela do Brasileirão
FLA-FLU NO HORIZONTE
O Flamengo chegou aos 12 pontos na tabela e salta para a sexta posição, com dois jogos a menos que a maioria dos adversários. Com a molecada em alta, a equipe se reapresenta no Ninho do Urubu na tarde desta sexta e inicia a preparação para o clássico contra o Fluminense, que será disputado no domingo, às 16h, na Neo Química Arena (estádio do Corinthians).

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