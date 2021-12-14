Coordenador científico do Palmeiras confirma saída de Luan Silva e explica situação física do atacante

O coordenador científico do Palmeiras, Daniel Gonçalves, concedeu entrevista exclusiva ao LANCE!/NOSSO PALESTRA na noite desta segunda-feira (13) e, entre outros assuntos, confirmou a saída de Luan Silva do Verdão e explicou toda a situação do atacante, que vive às voltas com inúmeras contusões e a impossibilidade de atuar.- O Luan Silva vem se recuperando de uma grave lesão no joelho. Nesse processo de retorno dele, atuou em 2020, depois teve uma lesão muscular em um jogo, depois no processo de recondicionamento, teve uma nova lesão no joelho, de cartilagem, que obrigou a ser operado. Ele se encontra em plena evolução. Como o contrato do Luan Silva vinha já para se encerrar, houve uma decisão da direção, da comissão de futebol, que a gente não contasse mais com ele na temporada de 2021, e focasse na reabilitação para que em 2022 ele pudesse apresentar o seu futebol em outra equipe.

O contrato de empréstimo do atacante vence ao final do mês de dezembro de 2021 e não será renovado por conta dessas condições físicas que impedem sua devida utilização.

O contrato de empréstimo do atacante vence ao final do mês de dezembro de 2021 e não será renovado por conta dessas condições físicas que impedem sua devida utilização.Luan Silva e sua história no Palmeiras

Luan sofre com problemas físicos desde antes mesmo de chegar ao Palmeiras, em março de 2019. Sem jogar uma partida completa desde 19 de janeiro de 2019, no empate entre Vitória e Moto Club, pela Copa do Nordeste, o jovem chegou se tratando de lesão no joelho esquerdo, no entanto, meses depois, teve que realizar nova operação no local por um problema de cartilagem.

Recuperado, passou a fazer parte do elenco de Vanderlei Luxemburgo em janeiro de 2020. Porém, no dia da sua estreia, em março, contra a Ferroviária, sofreu mais uma lesão, dessa vez muscular na coxa.

Quando estava retornando aos treinamentos, em agosto, e já projetando uma possível sequência na equipe campeã paulista, um novo problema no joelho, novamente na cartilagem, obrigou o garoto, a ser operado novamente. A terceira vez em dois anos

Vale lembrar que Luan estava inicialmente emprestado pelo Vitória até maio de 2020. No entanto, o Palmeiras havia renovado o vínculo até o fim do ano e adquiriu 15% dos direitos. Por conta da sequência de problemas físicos, a diretoria deu uma nova chance ao atleta e renovou o vínculo até o final de 2021.