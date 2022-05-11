Convocados, Danilo e Weverton devem desfalcar o Palmeiras em até cinco jogos; saiba quais

O Palmeiras teve duas boas e más notícias na manhã desta segunda-feira. As boas foram pelas convocações de Danilo e Weverton para a Seleção Brasileira, as más por conta do período que eles ficaram ausente dos jogos do time. Ao todo, eles devem perder até cinco jogos, incluindo um com o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro.GALERIA+ É holandês? Ausência de Raphael Veiga em convocação rende montagens e ironias na web

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Cria da Academia, Danilo tem sua primeira oportunidade com a Seleção principal. Aos 21 anos, ele tem se destacado pelo Verdão nas última temporadas e virou peça fundamental para o funcionamento da equipe de Abel Ferreira. O volante foi chamado por Tite para estar entre os 27 jogadores convocados para essa Data Fifa. Weverton, por sua vez, segue como figurinha carimbada, e estará na Copa do Qatar.

Acontece que apesar de serem dois palmeirenses brilhando na Seleção, esse fato significa que a dupla será desfalque para Abel Ferreira. Ambos precisam se apresentar no dia 26 de mais na Coreia do Sul, onde enfrentam os donos da casa no dia 2 de junho. No dia 6, enfrentam o Japão. No dia 11, mais um amistoso, na Austrália, ainda sem adversário definido, já que o jogo com a Argentina foi cancelado.Dessa forma, contando com o tempo das viagens, que são longas, Danilo e Weverton devem ficar ausentes por cerca de 20 dias (entre 24 de maio e 13 de junho), o que acarretará na perda de até cinco jogos pelo Palmeiras. São eles: Deportivo Táchira (pela Libertadores), Santos, Atlético-MG, Botafogo e Coritiba (todos pelo Brasileirão).

Para o gol, o substituto de Weverton será Marcelo Lomba, contratado nesta temporada exatamente por essas ausências do titular. No entanto, no meio-campo, a questão fica mais complicada, uma vez que é justamente o setor que tem mais carências. Jailson, substituto natural, sofreu lesão grave no joelho e deve voltar apenas em 2023.

Sendo assim, fica aberta uma briga para a vaga e uma dor de cabeça para Abel Ferreira. Gabriel Menino, Atuesta, Fabinho, Naves e Pedro Bicalho despontam como os possíveis nomes que disputarão esse espaço na ausência de Danilo. Vale lembrar que Patrick de Paula, que estaria nessa lista, foi negociado com o Botafogo recentemente.

Confira os jogos que Danilo e Weverton podem perder no Palmeiras:

24/5 - Palmeiras x Deportivo Táchira - Libertadores29/5 - Santos x Palmeiras - Brasileirão5/6 - Palmeiras x Atlético-MG - Brasileirão9/6 - Palmeiras x Botafogo - Brasileirão12/6 - Coritiba x Palmeiras - Brasileirão