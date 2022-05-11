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Convocados, Danilo e Weverton devem desfalcar o Palmeiras em até cinco jogos; saiba quais

Cria da Academia terá sua primeira oportunidade na Seleção Brasileira principal, enquanto goleiro segue como figurinha carimbada. Ausência deve ser de cerca de 20 dias...

Publicado em 11 de Maio de 2022 às 12:41

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 mai 2022 às 12:41
O Palmeiras teve duas boas e más notícias na manhã desta segunda-feira. As boas foram pelas convocações de Danilo e Weverton para a Seleção Brasileira, as más por conta do período que eles ficaram ausente dos jogos do time. Ao todo, eles devem perder até cinco jogos, incluindo um com o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro.GALERIA+ É holandês? Ausência de Raphael Veiga em convocação rende montagens e ironias na web
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Cria da Academia, Danilo tem sua primeira oportunidade com a Seleção principal. Aos 21 anos, ele tem se destacado pelo Verdão nas última temporadas e virou peça fundamental para o funcionamento da equipe de Abel Ferreira. O volante foi chamado por Tite para estar entre os 27 jogadores convocados para essa Data Fifa. Weverton, por sua vez, segue como figurinha carimbada, e estará na Copa do Qatar.
Acontece que apesar de serem dois palmeirenses brilhando na Seleção, esse fato significa que a dupla será desfalque para Abel Ferreira. Ambos precisam se apresentar no dia 26 de mais na Coreia do Sul, onde enfrentam os donos da casa no dia 2 de junho. No dia 6, enfrentam o Japão. No dia 11, mais um amistoso, na Austrália, ainda sem adversário definido, já que o jogo com a Argentina foi cancelado.Dessa forma, contando com o tempo das viagens, que são longas, Danilo e Weverton devem ficar ausentes por cerca de 20 dias (entre 24 de maio e 13 de junho), o que acarretará na perda de até cinco jogos pelo Palmeiras. São eles: Deportivo Táchira (pela Libertadores), Santos, Atlético-MG, Botafogo e Coritiba (todos pelo Brasileirão).
Para o gol, o substituto de Weverton será Marcelo Lomba, contratado nesta temporada exatamente por essas ausências do titular. No entanto, no meio-campo, a questão fica mais complicada, uma vez que é justamente o setor que tem mais carências. Jailson, substituto natural, sofreu lesão grave no joelho e deve voltar apenas em 2023.
Sendo assim, fica aberta uma briga para a vaga e uma dor de cabeça para Abel Ferreira. Gabriel Menino, Atuesta, Fabinho, Naves e Pedro Bicalho despontam como os possíveis nomes que disputarão esse espaço na ausência de Danilo. Vale lembrar que Patrick de Paula, que estaria nessa lista, foi negociado com o Botafogo recentemente.
Confira os jogos que Danilo e Weverton podem perder no Palmeiras:
24/5 - Palmeiras x Deportivo Táchira - Libertadores29/5 - Santos x Palmeiras - Brasileirão5/6 - Palmeiras x Atlético-MG - Brasileirão9/6 - Palmeiras x Botafogo - Brasileirão12/6 - Coritiba x Palmeiras - Brasileirão
Crédito: DanilofoiconvocadopelaprimeiravezparaaSeleçãoBrasileira(Foto:CesarGreco/SEPalmeiras

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