futebol

Convocado, trio titular do Palmeiras será desfalque contra São Paulo

Weverton, Gabriel Menino e Matías Viña foram chamados por suas seleções nacionais para a disputa das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2022
Publicado em 18 de Setembro de 2020 às 16:25

LanceNet

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Weverton, Gabriel Menino e Matías Viña foram convocados para defenderem suas seleções nacionais nos primeiros dois jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo no Catar de 2022. Os brasileiros estarão à disposição de Tite contra Bolívia e Peru, nos dias 9 e 13 de outubro, respectivamente, enquanto o uruguaio será relacionado para os duelos contra Chile e Equador, em 8 e 13 do próximo mês.
O trio vai desfalcar o Palmeiras contra o Botafogo, no dia 7 de outubro no Nilton Santos, e São Paulo, dia 10, no Allianz Parque. O compromisso contra o Coritiba é dia 14 do mesmo mês, também no Allianz, e a participação dos atletas vai depender da logística, uma vez que o Brasil estará em Lima, um dia antes, e o Uruguai, em Quito.Titulares absolutos do técnico Vanderlei Luxemburgo, Menino, Weverton e Viña serão ausências muito sentidas, principalmente no Choque-Rei. Defendendo uma invencibilidade dez jogos sem perder para o rival, desde 2017, o Palmeiras tentará manter a sequência de seis vitórias e quatro empates, com 16 gols feitos e somente quatro sofridos.
Antes desse tabu do Tricolor, a maior invencibilidade alviverde aconteceu na segunda metade dos anos 1970. O Palmeiras passou nove jogos sem perder do São Paulo, com quatro vitórias, cinco empates, nove gols feitos e cinco sofridos.
Confira a atual sequências invicta do Palmeiras diante do São Paulo:
27/8/2017 – Palmeiras 4 x 2 São Paulo – Allianz Parque – Brasileiro8/3/2018 – Palmeiras 2 x 0 São Paulo – Allianz Parque – Paulista2/6/2018 – Palmeiras 3 x 1 São Paulo – Allianz Parque – Brasileiro6/10/2018 – São Paulo 0 x 2 Palmeiras – Morumbi – Brasileiro16/3/2019 – São Paulo 0 x 1 Palmeiras – Pacaembu – Paulista30/3/2019 – São Paulo 0 x 0 Palmeiras – Morumbi – Paulista7/4/2019 – Palmeiras 0 x 0 São Paulo – Allianz Parque – Paulista13/7/2019 – São Paulo 1 x 1 Palmeiras – Morumbi – Brasileiro30/10/2019 – Palmeiras 3 x 0 São Paulo – Allianz Parque – Brasileiro26/1/2020 – Palmeiras 0 x 0 São Paulo – Fonte Luminosa – Paulista

