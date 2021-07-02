Convocado para os Jogos Olímpicos, Lucão agradece ao Vasco: 'Obrigado por realizar mais um sonho'

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

Nesta sexta-feira, foi anunciada a convocação do goleiro Lucão, do Vasco, pelo técnico André Jardine para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Contente pela oportunidade de defender a camisa do Brasil no Japão, o jogador agradeceu ao Cruz-Maltino, através das redes sociais, pela realização de "mais um sonho".

- Obrigado por realizar mais um sonho meu! Vamos que vamos Gigante - comemorou Lucão.

> Veja momentos em que o Vasco defendeu as causas sociaisEsta, inclusive, é a terceira edição consecutiva em que o Vasco terá um representante nos Jogos Olímpicos: em Londres 2012, o volante Romulo foi convocado para defender a Seleção; e no Rio 2016, Luan, então zagueiro do clube, foi chamado e conquistou o ouro olímpico naquele ano. Vale ressaltar, também, que o lateral Zeca, que ainda não estava no Cruz-Maltino, também fazia parte do grupo de jogadores que foi campeã em 2016.

Além de Lucão, a Seleção Brasileira terá mais outros dois jogadores em Tóquio que são formados na base do Vasco. São eles: Paulinho, do Bayer Leverkusen (ALE); e Douglas Luiz, do Aston Villa (ING).

Lucão foi comunicado de que foi convocado para defender a Seleção Brasileira, no Japão, na última quinta-feira pelo diretor executivo de futebol Alexandre Pássaro. Agora, ele se junta a um seleto grupo de jogadores que representaram o Vasco nos Jogos Olímpicos. Ao longo da história, o Gigante da Colina cedeu 12 jogadores para a Seleção Masculina sub-23, são eles: Adésio, Carlos Alberto, Jansen e Vavá (Helsinque, 1952), Wanderley (Roma, 1960), Roberto Dinamite (Munique, 1972), Geovani, Mazinho e Romário (Seoul, 1988), Hélton (Sidney, 2000), Romulo (Londres, 2012) e Luan (Rio, 2016).

– Minha expectativa é a melhor possível. Quero junto com os meus companheiros trazer a medalha de ouro, manter esse ouro no nosso país. Vou procurar pegar bastante experiência, aproveitar ao máximo o tempo que tiver lá, pois estarei ao lado de jogadores fenomenais, como o Santos, goleiro do Athletico Paranaense. É muito importante para a minha carreira disputar a competição, fazer parte da Seleção – disse Lucão ao site oficial do Vasco.

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Lucão soma passagens por todas as categorias de base da Seleção Brasileira e é relacionado para partidas do time profissional do Vasco desde 2019 e já soma 19 jogos disputados. Ele estreou pelo profissional contra o Botafogo, no Campeonato Carioca do ano passado, tornando-se assim o mais jovem goleiro a ser titular do Gigante da Colina desde Hélton.