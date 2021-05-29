Convocado para Eliminatórias, Otero pode não vestir mais a camisa do Corinthians

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Convocado pela Seleção da Venezuela para as partidas contra a Bolívia e Uruguai, nos dias 3 e 8 de junho, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022, o meia Otero não deve mais vestir a camisa do Corinthians.

>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogos>> Acesse o novo app de resultados do LANCE!Com contrato válido até o dia 30 de junho, o jogador não foi procurado pela diretoria corintiana até agora e o indicativo é que ele fique livre para acertar com outra equipe após o período.

Além disso, o camisa 11 foi pré-selecionado por José Peseiro, treinador da seleção vinotinto, para a Copa América, que inicia no dia 14 de junho e termina no dia 9 de julho, após o fim do vínculo de Otero com o Timão. E ainda que a Venezuela seja eliminada na primeira fase do torneio continental, o meia ficará disponível por apenas seis dias até a finalização do seu contrato.