Convocado para Copa América, quinteto pode desfalcar o Flamengo em até 10 jogos; veja lista

Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

O Flamengo conheceu, nesta quarta-feira, o real tamanho do problema que terá que encarar nas próximas semanas. No total, cinco jogadores foram convocados para a Copa América: Arrascaeta (Uruguai), Isla (Chile), Piris da Motta (Paraguai), Gabigol e Everton Ribeiro (Brasil). Com a final do torneio marcada para 10 de julho, os atletas podem desfalcar o clube em até 10 jogos.

+ Gerson é o próximo a sair! Veja todas as transações do Flamengo na Era LandimO número de convocados poderia ser ainda maior, mas Tite não incluiu Rodrigo Caio na lista da Seleção Brasileira. Oficialmente, a data de apresentação para a Copa América é sexta-feira, mas, com exceção de Everton Ribeiro, os outros quatro já desfalcarão o Flamengo na partida desta quinta, contra o Coritiba, pela Copa do Brasil.

Em paralelo com a disputa da Copa América, o Flamengo terá compromissos no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. O número total de jogos perdidos por cada jogador dependerá do avanço das respectivas seleções no torneio. Quanto mais longe chegar, mais partidas como desfalque no clube.

Jogos do Flamengo até o fim da Copa América:

10/06 - Coritiba x Flamengo - Copa do Brasil13/06 - Flamengo x América-MG - Campeonato Brasileiro16/06 - Flamengo x Coritiba - Copa do Brasil19/06 - Flamengo x RB Bragantino - Campeonato Brasileiro23/06 - Flamengo x Fortaleza - Campeonato Brasileiro27/06 - Juventude x Flamengo - Campeonato Brasileiro01/07 - Cuiabá x Flamengo - Campeonato Brasileiro04/07 - Flamengo x Fluminense - Campeonato Brasileiro08/07 - Atlético-MG x Flamengo - Campeonato Brasileiro11/07* - Flamengo x Chapecoense - Campeonato Brasileiro

* data ainda não confirmada+ Em cinco anos, vendas de “Garotos do Ninho” turbinam receitas do Flamengo

Vale lembrar que o Flamengo teve dois jogos adiados pela CBF e que ainda não têm novas datas definidas: contra o Grêmio e Athletico-PR, ambos pelo Brasileirão. Com o calendário cheio e sem meios de semana livres, a tendência é que esses jogos sejam remanejados para após o fim da Copa América.