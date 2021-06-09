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Convocado para Copa América, quinteto pode desfalcar o Flamengo em até 10 jogos; veja lista

Arrascaeta, Isla, Gabigol, Everton Ribeiro e Piris da Motta serão os representantes rubro-negros no torneio que será disputado entre 13 de junho e 10 de julho...
LanceNet

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Publicado em 

09 jun 2021 às 17:30

Publicado em 09 de Junho de 2021 às 17:30

Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
O Flamengo conheceu, nesta quarta-feira, o real tamanho do problema que terá que encarar nas próximas semanas. No total, cinco jogadores foram convocados para a Copa América: Arrascaeta (Uruguai), Isla (Chile), Piris da Motta (Paraguai), Gabigol e Everton Ribeiro (Brasil). Com a final do torneio marcada para 10 de julho, os atletas podem desfalcar o clube em até 10 jogos.
+ Gerson é o próximo a sair! Veja todas as transações do Flamengo na Era LandimO número de convocados poderia ser ainda maior, mas Tite não incluiu Rodrigo Caio na lista da Seleção Brasileira. Oficialmente, a data de apresentação para a Copa América é sexta-feira, mas, com exceção de Everton Ribeiro, os outros quatro já desfalcarão o Flamengo na partida desta quinta, contra o Coritiba, pela Copa do Brasil.
Em paralelo com a disputa da Copa América, o Flamengo terá compromissos no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. O número total de jogos perdidos por cada jogador dependerá do avanço das respectivas seleções no torneio. Quanto mais longe chegar, mais partidas como desfalque no clube.
Jogos do Flamengo até o fim da Copa América:
10/06 - Coritiba x Flamengo - Copa do Brasil13/06 - Flamengo x América-MG - Campeonato Brasileiro16/06 - Flamengo x Coritiba - Copa do Brasil19/06 - Flamengo x RB Bragantino - Campeonato Brasileiro23/06 - Flamengo x Fortaleza - Campeonato Brasileiro27/06 - Juventude x Flamengo - Campeonato Brasileiro01/07 - Cuiabá x Flamengo - Campeonato Brasileiro04/07 - Flamengo x Fluminense - Campeonato Brasileiro08/07 - Atlético-MG x Flamengo - Campeonato Brasileiro11/07* - Flamengo x Chapecoense - Campeonato Brasileiro
* data ainda não confirmada+ Em cinco anos, vendas de “Garotos do Ninho” turbinam receitas do Flamengo
Vale lembrar que o Flamengo teve dois jogos adiados pela CBF e que ainda não têm novas datas definidas: contra o Grêmio e Athletico-PR, ambos pelo Brasileirão. Com o calendário cheio e sem meios de semana livres, a tendência é que esses jogos sejam remanejados para após o fim da Copa América.
Outro detalhe é que o Flamengo iniciará a disputa do mata-mata da Libertadores logo após o final do torneio. O duelo de ida das oitavas de final contra o Defensa y Justicia está marcado para 14 de julho, em Buenos Aires, na Argentina - apenas quatro dias depois da decisão da Copa América.

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