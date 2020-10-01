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futebol

Convocado, Isla é mais uma baixa no Flamengo durante as Eliminatórias

Quarteto "de seleção" do Flamengo perderá três rodadas do Campeonato Brasileiro...

Publicado em 01 de Outubro de 2020 às 17:05

LanceNet

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Publicado em 

01 out 2020 às 17:05
Crédito: Isla, à esquerda, e Arrascaeta, defenderão as seleções do Chile e Uruguai, respectivamente (F: Alexandre Vidal/CRF
O lateral-direito Maurício Isla, convocado para o Chile pelo técnico Reinaldo Rueda nesta quinta, é mais um atleta que desfalcará o Flamengo durante as primeiras rodadas das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo do Catar, em 2022. No total, o Rubro-Negro tem quatro jogadores convocados.
Rodrigo Caio e Everton Ribeiro foram chamados por Tite, do Brasil, enquanto De Arrascaeta é o representante rubro-negro no Uruguai de Oscar Tabárez, e perderão os jogos contra Sport, Vasco e Goiás pelo Campeonato Brasileiro.Nas primeiras rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas, o Brasil enfrenta as seleções da Bolívia e do Peru, nos dias 9 e 13 de outubro, em São Paulo e Lima, respectivamente. No dia 8, o Chile de Isla e o Uruguai de Arrascaeta jogam em Montevidéu. Na segunda rodada, a La Roja recebe a Colômbia, em Santiago, e seleção celeste visita o Equador em Quito - estas duas partidas serão no dia 13.

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