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Convocação para a Seleção Olímpica é celebrada por Cleiton e Claudinho

Goleiro e atacante do Bragantino foram chamados pelo técnico André Jardine para atividades do dia 31 de maio a 8 de junho...
LanceNet

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Publicado em 

14 mai 2021 às 16:42

Publicado em 14 de Maio de 2021 às 16:42

Crédito: Claudinho comemorou chamado para a Amarelinha (Divulgação/Bragantino
O goleiro Cleiton e o atacante Claudinho, do Bragantino, são presenças confirmadas pelo técnico André Jardine no último ciclo de atividades da Seleção Olímpica antes da montagem da lista definitiva que representará o Brasil em Tóquio.>A tabela detalhada dos 10 primeiros jogo do Massa Bruta no BrasileirãoAlém de se mostrar feliz com a convocação, Cleiton fez questão de agradecer tanto o staff do Bragantino como também os companheiros de posição no elenco, casos de Júlio César e Maycon Cleiton:
- Muito feliz por essa convocação e por defender a camisa da Seleção Brasileira mais uma vez. Uma oportunidade dessa é sempre a prova de que estamos fazendo o trabalho correto por aqui. Queria também parabenizar o Rodrigo Bruns, nosso preparador de goleiros, e todos os meus companheiros aqui. Julio, Maycon, os meninos mais novos que vêm treinar com a gente. Todos são importantes nesse processo.
Claudinho também comentou o fato que teve uma sensação especial de ter sido seu primeiro chamado para a Seleção Brasileira de base. Já pensando, evidentemente, em manter as boas aparições para, mais adiante, também cavar seu espaço dentre os convocados de Tite na equipe que disputará as Eliminatórias e também a Copa América.
- Seleção é sempre um sonho para todo jogador. Essa é a primeira vez que sou convocado, não tinha ido ainda nas categorias de base. É uma felicidade muito grande. Graças a Deus consegui fazer um bom Brasileirão junto com os meus companheiros e me destacar. Neste ano, apesar do calendário apertado, estamos jogando ao máximo para manter esse nível. Acho que uma convocação é sempre um presente para mostrar que eu e o clube estamos no caminho certo - disse o camisa 10, completando:
- Espero poder mostrar o meu futebol para o professor Jardine. Temos Olimpíada pela frente, Copa América também, Eliminatórias. Expectativa é de mostrar que eu posso vestir a camisa da Seleção.

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