Convocação para a Seleção Olímpica é celebrada por Cleiton e Claudinho

Crédito: Claudinho comemorou chamado para a Amarelinha (Divulgação/Bragantino

O goleiro Cleiton e o atacante Claudinho, do Bragantino, são presenças confirmadas pelo técnico André Jardine no último ciclo de atividades da Seleção Olímpica antes da montagem da lista definitiva que representará o Brasil em Tóquio.>A tabela detalhada dos 10 primeiros jogo do Massa Bruta no BrasileirãoAlém de se mostrar feliz com a convocação, Cleiton fez questão de agradecer tanto o staff do Bragantino como também os companheiros de posição no elenco, casos de Júlio César e Maycon Cleiton:

- Muito feliz por essa convocação e por defender a camisa da Seleção Brasileira mais uma vez. Uma oportunidade dessa é sempre a prova de que estamos fazendo o trabalho correto por aqui. Queria também parabenizar o Rodrigo Bruns, nosso preparador de goleiros, e todos os meus companheiros aqui. Julio, Maycon, os meninos mais novos que vêm treinar com a gente. Todos são importantes nesse processo.

Claudinho também comentou o fato que teve uma sensação especial de ter sido seu primeiro chamado para a Seleção Brasileira de base. Já pensando, evidentemente, em manter as boas aparições para, mais adiante, também cavar seu espaço dentre os convocados de Tite na equipe que disputará as Eliminatórias e também a Copa América.

- Seleção é sempre um sonho para todo jogador. Essa é a primeira vez que sou convocado, não tinha ido ainda nas categorias de base. É uma felicidade muito grande. Graças a Deus consegui fazer um bom Brasileirão junto com os meus companheiros e me destacar. Neste ano, apesar do calendário apertado, estamos jogando ao máximo para manter esse nível. Acho que uma convocação é sempre um presente para mostrar que eu e o clube estamos no caminho certo - disse o camisa 10, completando: