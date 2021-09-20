Convidado pelo Flamengo, deputado do DF questiona atendimento a Chapecó; árbitro relata em súmula

Na súmula da partida entre Flamengo e Grêmio, válida pela 21ª rodada do Brasileirão, realizada no último domingo, o árbitro Marielson Alves Silva relatou, na seção "Observações Eventuais", que um convidado do Rubro-Negro protestou contra a equipe de arbitragem. Este convidado, conforme relata na súmula, é o deputado distrital e Subtenente da Polícia Militar do DF João Hermeto de Oliveira Neto (MDB), que questionou a demora ao atendimento do goleiro Gabriel Chapecó, do Tricolor. > ATUAÇÕES: Diego Alves pega pênalti e recebe a maior nota do Flamengo- Informo que aos 7 minutos do segundo tempo da partida, o sr. joão hermeto de oliveira neto portador do RG. 721610ssp/df e CPF. 35924780104 convidado do Clube de Regatas Flamengo, que se encontrava na arquibancada, o mesmo protestou contra a equipe de arbitragem proferindo as seguintes palavras: "porra manda substituir o goleiro, porra quero ver o tempo de acréscimo" - relatou o árbitro Marielson Alves Silva na súmula.> Veja e simule a tabela do BrasileirãoNo lance em questão, Chapecó saiu para cortar um cruzamento, mas, na sequência, se chocou com zagueiro Ruan, da própria equipe. Ao entrarem em campo, os médicos perceberam a grave situação do jogador e ele precisou ser substituído por Brenno.