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futebol

Conversas avançam e Diego Alves está próximo de renovar com o Flamengo

Camisa 1 é o único titular do Flamengo cujo vínculo atual se encerra ao fim deste ano...

Publicado em 26 de Outubro de 2020 às 13:55

LanceNet

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Publicado em 

26 out 2020 às 13:55
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
São meses de negociação, mas o acerto entre Diego Alves e Flamengo está mais próximo. As conversas avançaram e o goleiro está perto de renovar o seu vínculo com o clube da Gávea por mais dois anos. A informação inicial é do canal "Paparazzo Rubro-Negro". O atual vínculo do camisa 1 vai até dezembro,
Sem atuar desde 30 de agosto - sofreu uma lesão no ombro direito, testou positivo para Covid-19 e, mais recentemente, teve uma lesão no joelho direito -, o goleiro viajou nesta segunda-feira para Porto Alegre, onde o time principal permanecer após o empate em 2 a 2 com o Internacional e se prepara para enfrentar o Athletico, na quarta-feira, nas oitavas de final da Copa do Brasil.

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