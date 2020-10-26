Conversas avançam e Diego Alves está próximo de renovar com o Flamengo

São meses de negociação, mas o acerto entre Diego Alves e Flamengo está mais próximo. As conversas avançaram e o goleiro está perto de renovar o seu vínculo com o clube da Gávea por mais dois anos. A informação inicial é do canal "Paparazzo Rubro-Negro". O atual vínculo do camisa 1 vai até dezembro,
Sem atuar desde 30 de agosto - sofreu uma lesão no ombro direito, testou positivo para Covid-19 e, mais recentemente, teve uma lesão no joelho direito -, o goleiro viajou nesta segunda-feira para Porto Alegre, onde o time principal permanecer após o empate em 2 a 2 com o Internacional e se prepara para enfrentar o Athletico, na quarta-feira, nas oitavas de final da Copa do Brasil.