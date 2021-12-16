'Contribuir para fazer o Flamengo melhor', diz Bap após eleição à presidência de Conselho

Na última quarta-feira, Luiz Eduardo Baptista, o BAP, foi eleito ao cargo de presidente do Conselho de Administração do Flamengo. Assim, após a confirmação, já que ele era o candidato único, ele comemorou a eleição, ressaltou a paixão pelo clube e disse que espera contribuir para fazer o Fla melhor. > Fla em Portugal: Carvalhal como nome forte, última cartada por Jesus e mais- Eu queria agradecer a todos pela presença, pela votação... E dizer que a maior paixão da minha vida depois da minha família é o Flamengo... E eu espero que eu possa contribuir para fazer o Flamengo melhor - disse Bap.
O novo presidente recebeu 66 votos - seis foram em branco e cinco foram nulos. Foram 77 votos no total do pleito realizado na Sede da Gávea. O vice-presidente eleito foi Theophilo Miguel.
Também vale lembrar que, na última terça-feira, a chapa de Landim já havia emplacado o seu candidato também na eleição do Conselho Deliberativo: Antônio Alcides da Silva foi reeleito para o cargo com 490 de 890 votos totais.