'Contribuir para fazer o Flamengo melhor', diz Bap após eleição à presidência de Conselho

Na última quarta-feira, Luiz Eduardo Baptista, o BAP, foi eleito ao cargo de presidente do Conselho de Administração do Flamengo. Assim, após a confirmação, já que ele era o candidato único, ele comemorou a eleição, ressaltou a paixão pelo clube e disse que espera contribuir para fazer o Fla melhor. > Fla em Portugal: Carvalhal como nome forte, última cartada por Jesus e mais- Eu queria agradecer a todos pela presença, pela votação... E dizer que a maior paixão da minha vida depois da minha família é o Flamengo... E eu espero que eu possa contribuir para fazer o Flamengo melhor - disse Bap.