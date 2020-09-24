Contratos e Sassá e Zé Eduardo são reativados. Matheus Índio inicia treinamentos no Cruzeiro

O Cruzeiro tem ido atrás de jogadores que pertencem ao clube para reforçar o elenco. E, esta semana ganhou dois atletas que podem ser utilizados por Ney Franco: os atacantes Zé Eduardo, que estava no América-RN, e Sassá, que foi demitido do Coritiba após ser flagrado em uma festa com aglomeração depois de derrota no clássico contra o Athletico-PR, pelo Brasileirão. Os dois jogadores tiveram os contratos reativados e já aparecem no BID(Boletim Informativo Diário), da CBF e, se o técnico da Raposa quiser, poderá utilizá-los no duelo contra o Avaí, nesta sexta-feira, 25 de setembro, às 21h30, no Mineirão, pela Série B do Brasileiro. A situação de Sassá ainda será decidida, pois o clube terá de resolver se fica com o jogador, ou se tenta negociá-lo mais uma vez por se tratar de um atleta com salários altos. Matheus Índio é aprovado nos exames, mas não pode jogar por enquanto
Outra situação de reforço encaminhada é do meia Matheus Índio, revelado pelo Vasco, e que estava no Boa Vista, de Portugal. Ele foi aprovado nos exames, porém ainda depende da liberação da FiFA para ser registrado, já que Raposa continua proibida de fazer novas contratações por uma punição imposta pela entidade, pelo não pagamento de um débito com o Zorya-UCR, pela compra do atacante Willian Bigode, em 2015.