Contratos e Sassá e Zé Eduardo são reativados. Matheus Índio inicia treinamentos no Cruzeiro

O Cruzeiro tem ido atrás de jogadores que pertencem ao clube para reforçar o elenco. E, esta semana ganhou dois atletas que podem ser utilizados por Ney Franco: os atacantes Zé Eduardo, que estava no América-RN, e Sassá, que foi demitido do Coritiba após ser flagrado em uma festa com aglomeração depois de derrota no clássico contra o Athletico-PR, pelo Brasileirão. Os dois jogadores tiveram os contratos reativados e já aparecem no BID(Boletim Informativo Diário), da CBF e, se o técnico da Raposa quiser, poderá utilizá-los no duelo contra o Avaí, nesta sexta-feira, 25 de setembro, às 21h30, no Mineirão, pela Série B do Brasileiro. A situação de Sassá ainda será decidida, pois o clube terá de resolver se fica com o jogador, ou se tenta negociá-lo mais uma vez por se tratar de um atleta com salários altos. Matheus Índio é aprovado nos exames, mas não pode jogar por enquanto