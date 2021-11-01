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Contratos com empresa de bebidas, de até R$ 53,5 milhões, serão votados por Conselho do Flamengo

Contratos de patrocínio e parceria no Maracanã com a Ambev serão avaliados e votados pelo Conselho Deliberativo do Flamengo na próxima quinta-feira...
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Publicado em 

01 nov 2021 às 18:35

Publicado em 01 de Novembro de 2021 às 18:35

Crédito: Marcelo Cortes/CRF
O Conselho Deliberativo do Flamengo foi convocado para a próxima quinta, dia 4 de novembro, para apreciar dois contratos com a Ambev, empresa de bebidas, que podem render até R$ 53,5 milhões aos cofres do clube. São dois acordos - um pela renovação do patrocínio por dois anos e outro pela parceria exclusiva referente à comercialização de produtos no Maracanã a partir de 2022. As informações foram publicadas pelo "ge" e confirmadas pelo LANCE!,A Ambev já é uma das patrocinadoras do Flamengo, e comercializa seu produtos na Sede da Gávea e faz ativações de marca junto ao futebol do Rubro-Negro, com exposição nos meios oficiais do clube, placas de publicidade e backdrop em entrevista coletivas, por exemplo.
A proposta de renovação de contrato é de dois anos no valor total de R$ 26 milhões (R$ 13 milhões por ano), que serão destinados à estruturação da FlaTV e outros projetos do clube.
Já a proposta para a parceria em relação ao Estádio do Maracanã é de quatro anos, com ganhos totais do clube em R$ 27,5 milhões. A ideia é que a empresa de bebidas patrocine o estádio e tenha a exclusividade na comercialização de produtos no local de 2022 a 2025.
A concessão do Maracanã ao Flamengo, em conjunto com o Fluminense, é válida até maio de 2022, e um novo processo de licitação já foi iniciado pelo Governo do Rio de Janeiro. Caso o clube não mantenha-se como concessionário, este contrato com a Ambev (que precisa ser aprovado pelo Conselho Deliberativo) será interrompido e os valores serão pagos de forma proporcional.
O pagamento dos R$ 27,5 milhões são previstos da seguinte forma: R$ 7 milhões em 30 dias após a assinatura do contrato; R$ 7 milhões em 2022; e, anualmente, R$ 4,5 milhões em 2023, 2024 e 2025.MARCA EXPRESSIVA COM O BANCO BRB
Nesta segunda-feira, o Flamengo celebrou expressiva marca com o Banco BRB, patrocinador master do clube. Em um ano e três meses de parceira Nação BRB FLA, banco digital do BRB em parceria inédita e estratégica com o Rubro-Negro.
- A marca de 2,5 milhões de clientes é resultado do engajamento da torcida apaixonada do Flamengo e do trabalho do BRB que, desde o lançamento, buscou oferecer aos clientes experiências exclusivas e portfólio robusto de produtos e serviços. O momento é de alegria e de compromisso em seguir crescendo - afirma o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa.
- O Flamengo, hoje, muito mais do que patrocinadores, busca parcerias estratégicas. O clube tem muito orgulho deste trabalho de sucesso com o BRB. A NaçãoRubro-Negra sempre joga junto com o Flamengo, tanto na arquibancada como nas empreitadas comerciais do clube. Juntos estamos fazendo um Flamengo ainda muito mais forte - disse Gustavo Oliveira, vice-presidente de Comunicação e Marketing do Flamengo.

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