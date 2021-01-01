Contrato do meia Régis se encerra e Cruzeiro não renova o empréstimo

O Cruzeiro anunciou nesta sexta-feira, 1º de janeiro, que não irá renovar o contrato com o meia Régis, que venceu no dia 31 de dezembro. Assim, o jogador, que veio do Bahia, está livre para negociar com outro time. Seu acordo com o Tricolor Baiano também se encerrou no último dia do ano. . A Raposa enviou uma nota sobre a decisão de não estender o vínculo com Régis e agradeceu ao atleta pelo profissionalismo e dedicação no período em que passou pela Toca e desejou sucesso na sequência de sua carreira. O meia, de 28 anos, chegou a pedido de Enderson Moreira, no mês de abril.Com a camisa celeste fez 29 jogos, marcou três gols e deu quatro assistências. O seu desempenho não teve grande destaque, caindo de rendimento e perdendo espaço no time, principalmente com a chegada de Felipão, que optou por jogar com três volantes, além de dar as primeiras chances para Giovanni Piccolomo.