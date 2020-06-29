Contrato de Gómez acaba nesta terça, mas não preocupa Palmeiras; entenda

Crédito: Agência Palmeiras

Acaba nesta terça-feira o registro de Gustavo Gómez como jogador do Palmeiras, na Federação Paulista de Futebol. Mas não há preocupação no clube. Já há um contrato assinado pelo zagueiro, com validade até a metade de 2024, e foi feito um acordo com o Milan, da Itália, para enviar na quarta-feira o documento que falta para o paraguaio ser definitivamente do Verdão.

A limitação indicada no registro faz parte do que foi combinado com o Milan. Gómez chegou em julho de 2018, emprestado, por 1,5 milhão de euros (quase R$ 6,5 milhões, na época). Um ano depois, o empréstimo foi renovado, por seis meses, e o mesmo ocorreu em janeiro de 2020. A cada nova cessão, o Palmeiras pagava uma parcela ao clube italiano. Agora, tudo está quitado e, na quarta-feira, deve ser enviado o Certificado de Transferência Internacional.E MAIS:Jornal do Qatar aponta 'brilhantismo' de Dudu em título de 2018Ex tenta impedir Dudu de deixar país, mas não deve barrar ofertaFesta de Felipe Melo na pandemia gera bronca e papo com elencoPor 13 milhões de euros, Dudu seria 2ª maior venda do PalmeirasO modelo de pagamento ficou acordado ainda em julho de 2018. Alexandre Mattos, então diretor de futebol do Palmeiras, parcelou a compra definitiva de Gustavo Gómez. O Milan, por sua vez, garantia o recebimento de cada parte retendo o registro do jogador a cada seis meses. A lógica foi a seguinte: o Verdão pagava uma parcela, e os italianos re-emprestavam o zagueiro.

No total, a operação custou cerca de 5,5 milhões de euros, valor que, em reais, foi variando de acordo com a intensa alteração no câmbio nos dois últimos anos. No balanço financeiro de 2019, o Palmeiras indicava que ainda deveria pagar R$ 793 mil ao Milan nesta temporada. Agora, a diretoria assegura que tudo está quitado, faltando apenas o documento que libera Gómez em definitivo. O zagueiro já tinha assinado um contrato até o meio de 2024.

Gustavo Gómez conquistou a torcida e a titularidade na campanha do título brasileiro de 2018, e manteve-se no time desde então. Acumula 72 partidas e nove gols no Verdão, que, mesmo tendo-o por empréstimo, exerceu o direito de recusar ofertas de clubes do exterior por ele ao longo dos últimos dois anos.