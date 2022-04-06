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futebol

Contrato de Carlinhos com o Botafogo é renovado

Lateral-esquerdo, que está lesionado, tem vínculo com o Botafogo estendido até fim do ano...

Publicado em 06 de Abril de 2022 às 14:26

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 abr 2022 às 14:26
O contrato de Carlinhos com o Botafogo foi renovado nesta quarta-feira. O novo vínculo apareceu no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF no fim da manhã e já consta nos registros das competições.+ Forte no ataque e bom jogo contra a França: quem é Niko Hämäläinen, o finlandês que está vindo ao Botafogo
O lateral-esquerdo tinha, inicialmente, contrato até esta quarta-feira. Como teve uma lesão no ligamento do joelho esquerdo durante o Campeonato Carioca, o Botafogo não pode demiti-lo ou deixa-lo sair, portanto o vínculo foi renovado de forma automática até o fim do ano.
+ Confira a tabela do Brasileirão
Carlinhos chegou ao Alvinegro no fim do ano passado para a disputa da Série B. Ele foi titular com Enderson Moreira e peça importante no título da segunda divisão do Campeonato Brasileiro.
Não há previsão para o retorno do camisa 30 aos gramados em 2022. O lateral-esquerdo ainda não faz atividades no gramado.
Crédito: CarlinhosemaçãopeloBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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