Contrato de Carlinhos com o Botafogo é renovado

O contrato de Carlinhos com o Botafogo foi renovado nesta quarta-feira. O novo vínculo apareceu no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF no fim da manhã e já consta nos registros das competições.+ Forte no ataque e bom jogo contra a França: quem é Niko Hämäläinen, o finlandês que está vindo ao Botafogo

O lateral-esquerdo tinha, inicialmente, contrato até esta quarta-feira. Como teve uma lesão no ligamento do joelho esquerdo durante o Campeonato Carioca, o Botafogo não pode demiti-lo ou deixa-lo sair, portanto o vínculo foi renovado de forma automática até o fim do ano.

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Carlinhos chegou ao Alvinegro no fim do ano passado para a disputa da Série B. Ele foi titular com Enderson Moreira e peça importante no título da segunda divisão do Campeonato Brasileiro.

Não há previsão para o retorno do camisa 30 aos gramados em 2022. O lateral-esquerdo ainda não faz atividades no gramado.