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Contrato curto, valores e multa: saiba os bastidores do acerto de Vitor Pereira com o Corinthians

Vínculo somente até o fim deste ano fez parte da estratégica de acerto do Timão com o profissional...

Publicado em 24 de Fevereiro de 2022 às 07:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 fev 2022 às 07:00
Não foi na primeira tentativa, mas o Corinthians conseguiu fechar com o português Vitor Pereira para assumir o clube alvinegro nesta temporada. O anúncio foi feito na última quarta-feira (23). O Corinthians pagará cerca de R$ 2,5 milhões por toda comissão técnica. Além de Vitor, outros quatro profissionais integrarão a equipe do treinador, esses ainda não tiveram os nomes divulgados. Segundo informações colhidas pelo L!, o salário do treinador girará entre R$ 1,5 e 1,8 milhão, com restante sendo dividido para os demais profissionais.
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Sabendo que o valor excede o orçamento previsto pelo Corinthians para um trainador nesta temporada, a diretoria do clube conversa com o Grupo Taunsa, parceira desde o início desse ano, para arcar com parte dos vencimentos.
O que gerou certa surpresa foi o tempo de contrato. Se previa um acordo até dezembro de 2023, quando se encerra a atual administração do clube alvinegro, presidido pelo atual presidente Duílio Monteiro Alves. No entanto, o contrato foi firmado até o fim desta temporada.
O intuito deste acordo foi para em caso de demissão antes do fim do contrato o Timão não ter um alto prejuízo, já que em situações de desligamento a equipe do Parque São Jorge teria que pagar os salários integrais até o fim do vínculo, sendo ele até 2022 as pendências seriam menores.
Por outro lado, o Corinthians aposta no bom relacionamento que criou com o estafe de Vitor Pereira para negociar o contrato para a próxima temporada sem grandes aumentos, caso esses noves meses do treinador no Parque São Jorge seja um sucesso.
Crédito: OúltimotrabalhodeVitorPereirafoianopassadodirigindooFenerbaçhe,daTurquia(Foto:AFP

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