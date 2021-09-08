Contrato com empresa de fan token prevê receita mínima milionária garantida ao Flamengo

Crédito: Divulgação/Flamengo

O encaminhado acordo do Flamengo com a "Socios.com", empresa de fan token, renderá um valor mínimo garantido ao clube de 13,5 milhões de dólares, o que dá quase R$ 71 milhões na cotação atual, segundo o Banco Central do Brasil. A informação dos valores foi dada inicialmente pelo site ge.

> Flamengo disponibiliza ônibus para time rival voltar para casa após jogosVale lembrar que o Flamengo acertou as bases contratuais com a "Socios.com", mas a provação final dependerá ainda da votação em assembleia do Conselho Deliberativo do clube. Uma vez aprovado, o Rubro-Negro já recebe a primeira parcela prevista no acordo dez dias após a votação. O contrato, inclusive, será válido até o fim de 2025.

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Além disso, segundo o site, o Flamengo receberá 1,5 milhão de dólares (quase R$ 7,9 milhões). Esse valor equivale ao ano de 2021. A partir daí, então, a renda mínima garantida passa para 3 milhões de dólares (cerca de R$ 15,7 milhões) por cada ano de contrato.

O Rubro-Negro também terá direito a 50% do valor obtido na venda dos tokens. Fora isso, caso a receita exceda um determinado valor, o Flamengo, conforme informou o "ge", ainda terá direito a uma quantia extra.

ENTENDA O QUE É UM FAN TOKEN​Fan Tokens são criptomoedas que permitem aos torcedores a participação em experiências do clube através do aplicativo parceiro, no caso, a "Socios.com". Segundo o Flamengo, o torcedor que adquirir poderá, por exemplo, votar em detalhes do uniforme do time ou na música que irá tocar no aquecimento pré-jogo, participar de experiências e ter acesso a serviços exclusivos, entre outras ativações.RELEMBRE A NOTA OFICIAL PUBLICADA PELO FLAMENGO À ÉPOCA DO ACERTO

O Flamengo acertou as bases contratuais de um grande acordo de marketing com a Socios.com, a maior empresa de fan tokens do mundo, que é parceira do Paris Saint-Germain, Barcelona, Manchester City, Juventus, Inter de Milão, Milan, Arsenal e NFL, além de outras diversas organizações na América do Sul e uma série de franquias da NBA.

O contrato negociado vai até dezembro de 2025 e renderá ao clube neste período um valor mínimo garantido, além de um variável por desempenho, dependendo da performance das vendas dos fan tokens rubro-negros.

A aprovação final do contrato dependerá ainda da votação em assembleia do Conselho Deliberativo do clube, prevista para os próximos dias. Caso o contrato seja aprovado, o Flamengo já receberá a primeira parcela prevista no acordo 10 dias após a votação.

O novo patrocinador oficial do Rubro-Negro terá ainda como contrapartida a exposição da marca na camisa de treino do time de futebol masculino profissional e no Manto de jogo do time feminino e das categorias de base, além de um pacote de mídia na FlaTV e nas redes sociais do Flamengo, nas propriedades de posts de aniversário e escalação da equipe masculina profissional.