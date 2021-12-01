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Contratações, renovação, Navarro e mais: Enderson projeta o 2022 do Botafogo; veja o vídeo!

Treinador do Botafogo é o convidado do "Bate-bola"; vídeo está disponível no canal do L!...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 dez 2021 às 15:29

Publicado em 01 de Dezembro de 2021 às 15:29

Enderson Moreira foi um dos personagens do Botafogo em 2022. O treinador, que chegou no meio da temporada, se tornou fundamental para o título da Série B do Brasileirão. + Enderson quer Matheus Nascimento ativo no profissional do Botafogo em 2022: 'Precisa ser uma referência'
O técnico é o convidado da vez do "Bate-bola" do LANCE!. O vídeo já está disponível no canal do L! - veja acima! Enderson falou que a renovação de contrato está perto de acontecer, afirmou que já pensa em reforços e passou um panorama sobre os principais jogadores do elenco.
– Quero ficar. Acima de tudo quero ficar muito. Está muito próximo (de acontecer), acho que a gente deve confirmar nos próximos dias - afirmou.
– Acho que a gente definindo isso (renovação de contrato), sim. É claro que temos muitas ideias, tem muita coisa pensada, mas a gente ainda não parou para conversar sobre isso (contratações) - completou.
VEJA O "BATE-BOLA" COM ENDERSON MOREIRA COMPLETO NO CANAL DO LANCE!Arte LANCE!

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