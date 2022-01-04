Contratações e controle da dívida: o primeiro ano de Duílio Monteiro Alves como presidente do Corinthians

Nesta terça-feira (4), o presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, completa um ano no cargo. Eleito em novembro de 2020, sucedendo Andrés Sánchez, o atual mandatário assumiu o clube no dia 4 de janeiro.+ Veja as datas de reapresentação e da primeira partida oficial dos clubes brasileiros em 2022

Duílio trouxe o ex-presidente Roberto de Andrade para o cargo de direção de futebol, que o próprio Duílio ocupava com Andrés, até o fim do ano retrasado, e o ex-lateral Alessandro Nunes para a gerência de futebol.

FUTEBOL MASCULINO

Na primeira temporada à frente do Timão, Duílio não levou a equipe a títulos em campo, mas no segundo semestre reforçou o grupo com nomes importantes, como o dos meias Giuliano, Renato Augusto e Willian, e o atacante Róger Guedes.

Com as contratações, o time do Parque São Jorge saltou de um início de Brasileirão na parte inferior da tabela para a quinta colocação, se classificando diretamente à fase de grupos da Libertadores de 2022.

Ao final da temporada, o presidente trouxe outra figura conhecida da torcida: o meia Paulinho, primeiro reforço para a temporada de 2022. A contratação do ídolo corintiano só foi possível através da parceria firmada com o Grupo Taunsa.

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No comunicado emitido pelo Timão quando a parceria foi sacramentada, o clube afirma que a Taunsa atuará junto com o Corinthians em conteúdos, propriedades físicas e digitais da instituição, por meio de ações sociais, de comunicação e marketing e investimentos para impulsionamento do futebol e outras modalidades corintianas.

FINANÇAS

O grande desafio corintiano na temporada foi recuperar a parte financeira do clube, que chegou a registrar valores próximos a R$ 1 bilhão em dívidas no início do ano.

Uma das primeiras ações de Duílio como presidente foi contratar a KPMG, empresa que ajudou na renegociação das dívidas do clube alvinegro.

Com o programa de compliance e o lançamento da fan token $SCCP, o Corinthians espera ter as contas no azul, já que o resultado financeiro de 2021 ainda não foi divulgado.

FUTEBOL FEMININO

Se no masculino, o Corinthians não emplacou taças em 2021, o mesmo não pode ser dito da equipe femininas. Sob o comando de Arthur Elias, o Timão viveu um de seus melhores anos na categoria.

A equipe conquistou o título do Campeonato Paulista, Brasileiro e Libertadores. Além da histórica Tríplice Coroa, a diretoria conseguiu manter o time competitivo para o próximo ano, renovando o vínculo de importantes atletas, como Tarciane, Erika, Gabi Zanotti, Adriana e Tamires, que conquistou o prêmio de Rainha da América.