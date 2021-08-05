Contratação de Giuliano dá moral para dirigente contestado no Corinthians

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Os louros da contratação do meia Giuliano pelo Corinthians ficaram para o diretor de futebol do clube, Roberto de Andrade.

Logo no início da apresentação do primeiro reforço do Timão na atual temporada, o presidente corintiano Duílio Monteiro Alves ressaltou de forma especial Roberto e a importância do diretor no futebol corintiano. Roberto também já esteve na presidência do clube, entre 2015 e 2018.

>> Baixe o novo app de resultados do L!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosAinda que fosse em julho, a aquisição de Giuliano foi a primeira do Alvinegro na temporada, já que o primeiro semestre do Corinthians foi para controlar gastos, pois o endividamento do clube é próximo a R$ 1 bilhão.

Duílio parabenizou a sensibilidade que Roberto teve para agir comercialmente no julgado ‘momento correto’.

- Com muito prazer que a gente apresenta nosso primeiro reforço da temporada, importante frisar que essa contratação significa critério, responsabilidade financeira e respeito ao orçamento, departamento de futebol trabalhou muito esse ano reduzindo a folha, tirando muitos atletas, Roberto (de Andrade) fez esse trabalho muito bem, soube entender o momento e aguardar a hora certa pra iniciar o novo ciclo, com novos reforços e times mais fortes – disse Duílio.

Sem citar o nome de Roberto de Andrade, mas dando moral para a diretoria corintiana, o próprio Giuliano elogiou o trabalho administrativo que tem sido feito no clube.