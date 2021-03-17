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Contratação de CEO do Botafogo entra na reta final e nome está por detalhes de ser anunciado

Em entrevista exclusiva ao LANCE!, Durcesio Mello, presidente do Alvinegro, afirmou que apenas últimas questões burocráticas separam profissional do clube...

Publicado em 17 de Março de 2021 às 07:30

LanceNet

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Publicado em 

17 mar 2021 às 07:30
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Enquanto reforça o time visando a próxima temporada, o Botafogo também cuida de questões fora das quatro linhas. A busca por um CEO (Chief Executive Officer, uma espécie de "diretor executivo") entrou na reta final, com apenas questões burocráticas separando o final feliz, e o nome escolhido pelos dirigentes deve ser anunciado pelo clube nos próximos dias.
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Jorge Braga, fundador da 360º Graus, empresa de consultoria especializada em recuperações e gestão de resultados, é o favorito para assumir o cargo. Logo atrás dele vem Claudio Hermolin, CEO da Brasil Brokers Participações S/A. Em entrevista exclusiva ao LANCE!, Durcesio Mello, presidente do Botafogo, detalhou os negócios.
- Está perto (de ter um desfecho). Estamos trabalhando os ajustes finais de contrato nas negociações com os dois primeiros candidatos. A gente já escolheu um, mas podemos não chegar a um acordo nos momentos finais e aí teremos que partir para o plano B. Como não quero perder tempo, estou em negociação com o segundo colocado, que também é de altíssimo nível, ele chegou por um milésimo de segundo atrás - afirmou.Pequenos detalhes separam o anúncio do CEO, que ficará abaixo apenas de Durcesio e de Vinícius Assumpção, vice-presidente do clube, no sentido de importância de funções no Alvinegro. Será de responsabilidade do profissional guiar o clube nos mais diversos meios, como jurídico, econômico, comercial, entre outros.
A expectativa de Durcesio é alta: em contato com o LANCE!, o presidente afirmou que a ideia era formalizar todos os contratos até esta quarta-feira para ficar ainda mais próximo de anunciar o nome do CEO à torcida.
- Espero anunciar o CEO até sexta-feira (dia 19) ou na outra segunda-feira, no dia 22. Eu espero poder anunciar isso, porque ainda faltam detalhes. Entra jurídico, parte comercial, que eu estou tocando. Na quarta-feira (hoje) quero ter tudo bem definido para anunciar na sexta, mas nem eu sei quem vai ser, mas será um dos dois - completou o presidente.

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