Contratação de CEO do Botafogo entra na reta final e nome está por detalhes de ser anunciado

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Enquanto reforça o time visando a próxima temporada, o Botafogo também cuida de questões fora das quatro linhas. A busca por um CEO (Chief Executive Officer, uma espécie de "diretor executivo") entrou na reta final, com apenas questões burocráticas separando o final feliz, e o nome escolhido pelos dirigentes deve ser anunciado pelo clube nos próximos dias.

+ Ídolo do Ceará, líder e com boa visão de jogo: conheça Ricardinho, reforço do Botafogo

Jorge Braga, fundador da 360º Graus, empresa de consultoria especializada em recuperações e gestão de resultados, é o favorito para assumir o cargo. Logo atrás dele vem Claudio Hermolin, CEO da Brasil Brokers Participações S/A. Em entrevista exclusiva ao LANCE!, Durcesio Mello, presidente do Botafogo, detalhou os negócios.

- Está perto (de ter um desfecho). Estamos trabalhando os ajustes finais de contrato nas negociações com os dois primeiros candidatos. A gente já escolheu um, mas podemos não chegar a um acordo nos momentos finais e aí teremos que partir para o plano B. Como não quero perder tempo, estou em negociação com o segundo colocado, que também é de altíssimo nível, ele chegou por um milésimo de segundo atrás - afirmou.Pequenos detalhes separam o anúncio do CEO, que ficará abaixo apenas de Durcesio e de Vinícius Assumpção, vice-presidente do clube, no sentido de importância de funções no Alvinegro. Será de responsabilidade do profissional guiar o clube nos mais diversos meios, como jurídico, econômico, comercial, entre outros.

A expectativa de Durcesio é alta: em contato com o LANCE!, o presidente afirmou que a ideia era formalizar todos os contratos até esta quarta-feira para ficar ainda mais próximo de anunciar o nome do CEO à torcida.