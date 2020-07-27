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Contraste: Fim de semana alegre no Bahia e triste no Vitória

Enquanto o Tricolor avançou no Estadual e Copa do Nordeste, o Leão está fora dos torneios...

Publicado em 27 de Julho de 2020 às 20:57

LanceNet

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Publicado em 

27 jul 2020 às 20:57
Crédito: Romildo de Jesus
O fim de semana foi agitado para a dupla Bahia e Vitória. No sábado, os dois times entraram em campo pela Copa do Nordeste e domingo foi dia de rodada final do Baianão 2020.Ao término dos jogos a sensação para cada time foi totalmente diferente. Se os Tricolores festejaram duas classificações, os Leoninos lamentaram as eliminações.
Copa do Nordeste
Em jogo de arbitragem polêmica, o Bahia derrotou o Botafogo-PB por 3 a 1. Apesar dos erros do homem do apito, o Tricolor não tem nada a ver com isso e cumpriu o seu papel de favorito. Agora, na semifinal, o adversário é o Confiança na semifinal.
O Vitória viveu uma situação oposta. No Pituaçu, palco onde o rival passou de fase, o Leão deu adeus ao sonho do penta. Diante do Ceará, o rubro-negro não conseguiu impor o seu ritmo e parou em Fernando Prass, que segurou o triunfo do Vozão.
Baianão
A vida do Bahia era mais tranquila. Antes de a bola rolar na tarde de domingo, o Tricolor era líder e precisava da própria força para garantir a melhor campanha. O Flu de Feira até tentou incomodar, mas a equipe de Roger Machado levou a melhor e venceu por 2 a 0. No mata-mata, o rival será a Jacupiense.
Por outro lado, o Vitória decepcionou a sua torcida. Na quinta colocação, o Leão precisava vencer o seu jogo e torcer por tropeço do Juazeirense, algo que não ocorreu. Mas pouco adiantava, já que o rubro-negro apenas empatou com o Doce Mel e acabou eliminado da semifinal.

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