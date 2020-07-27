Contraste: Fim de semana alegre no Bahia e triste no Vitória

Crédito: Romildo de Jesus

O fim de semana foi agitado para a dupla Bahia e Vitória. No sábado, os dois times entraram em campo pela Copa do Nordeste e domingo foi dia de rodada final do Baianão 2020.Ao término dos jogos a sensação para cada time foi totalmente diferente. Se os Tricolores festejaram duas classificações, os Leoninos lamentaram as eliminações.

Copa do Nordeste

Em jogo de arbitragem polêmica, o Bahia derrotou o Botafogo-PB por 3 a 1. Apesar dos erros do homem do apito, o Tricolor não tem nada a ver com isso e cumpriu o seu papel de favorito. Agora, na semifinal, o adversário é o Confiança na semifinal.

O Vitória viveu uma situação oposta. No Pituaçu, palco onde o rival passou de fase, o Leão deu adeus ao sonho do penta. Diante do Ceará, o rubro-negro não conseguiu impor o seu ritmo e parou em Fernando Prass, que segurou o triunfo do Vozão.

Baianão

A vida do Bahia era mais tranquila. Antes de a bola rolar na tarde de domingo, o Tricolor era líder e precisava da própria força para garantir a melhor campanha. O Flu de Feira até tentou incomodar, mas a equipe de Roger Machado levou a melhor e venceu por 2 a 0. No mata-mata, o rival será a Jacupiense.