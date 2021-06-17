Contrariado, Flamengo mantém a postura de não liberar Pedro para as Olimpíadas; dirigente questiona CBF

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

O Flamengo já havia avisado ao estafe de Pedro que não liberaria jogadores para as Olimpíadas de Tóquio, mas André Jardine, ao anunciar a lista definitiva de 18 nomes, na manhã desta quinta-feira, informou que o atacante e Gerson estão convocados. O meio-campista não será desfalque para o Fla, já que está de saída este mês, porém o camisa 21 seria baixa em duelos significativos. O clube, por sua vez, segue resistente e com a postura de não liberar Pedro.O departamento de futebol da CBF, através de Branco, coordenador de base, avisou que os jogadores se apresentarão no dia 8 de julho, visando à estreia nos Jogos, dia 22, contra a Alemanha. A final será em 7 de agosto. Ou seja, Pedro desfalcaria o Flamengo em até seis rodadas do Brasileiro entre essas datas, caso o Brasil avance à decisão, além dos confrontos das oitavas da Copa do Brasil e Libertadores (diante do Defensa y Justicia-ARG).

Como as Olimpíadas não estão inseridas na Data Fifa, os clubes não têm obrigação de liberar os seus jogadores. O Flamengo, inclusive, enviou um ofício à CBF nesta semana pedindo para que a convocação de Pedro fosse desconsiderada. Contudo, o Rubro-Negro não foi atendido e se viu afrontado nos bastidores - já que rusgas com a entidade não vêm de hoje.

Através das redes sociais, Luiz Eduardo Baptista, vice-presidente de relações externas do Flamengo, manifestou a sua insatisfação e pediu "Liga já".

- Olimpíadas não é Data Fifa. PSG nega Marquinhos e Neymar, CBF aceita. Palmeiras nega Weverton, CBF aceita. Flamengo nega Pedro, CBF convoca. Quem trabalha pelos clubes? Mais do mesmo. LIGA JÁ - escreveu BAP.

Logo após a convocação, Branco falou a respeito da convocação de Pedro:

- O Flamengo tem uma posição, e a gente, tecnicamente, tem outra. O Pedro hoje é um jogador determinante nesse processo olímpico. E ele tem uma vontade enorme. A nossa mentalidade é de escolher os melhores.

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- O Flamengo proporciona para nós, em todas as categorias, grandíssimos jogadores. A gente não quer atrito com ninguém. A convocação é uma valorização dos profissionais do clube e dos atletas. Só tenho a agradecer - completou Branco, elogiando a diretoria rubro-negra, na sequência.