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Contrariado, Flamengo mantém a postura de não liberar Pedro para as Olimpíadas; dirigente questiona CBF

Fla teve Gerson e Pedro convocados para os Jogos de Tóquio, que não estão inseridos na Data Fifa. Clube havia enviado ofício para CBF desconsiderar chamada de atacante...

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 12:13

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 jun 2021 às 12:13
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O Flamengo já havia avisado ao estafe de Pedro que não liberaria jogadores para as Olimpíadas de Tóquio, mas André Jardine, ao anunciar a lista definitiva de 18 nomes, na manhã desta quinta-feira, informou que o atacante e Gerson estão convocados. O meio-campista não será desfalque para o Fla, já que está de saída este mês, porém o camisa 21 seria baixa em duelos significativos. O clube, por sua vez, segue resistente e com a postura de não liberar Pedro.O departamento de futebol da CBF, através de Branco, coordenador de base, avisou que os jogadores se apresentarão no dia 8 de julho, visando à estreia nos Jogos, dia 22, contra a Alemanha. A final será em 7 de agosto. Ou seja, Pedro desfalcaria o Flamengo em até seis rodadas do Brasileiro entre essas datas, caso o Brasil avance à decisão, além dos confrontos das oitavas da Copa do Brasil e Libertadores (diante do Defensa y Justicia-ARG).
Como as Olimpíadas não estão inseridas na Data Fifa, os clubes não têm obrigação de liberar os seus jogadores. O Flamengo, inclusive, enviou um ofício à CBF nesta semana pedindo para que a convocação de Pedro fosse desconsiderada. Contudo, o Rubro-Negro não foi atendido e se viu afrontado nos bastidores - já que rusgas com a entidade não vêm de hoje.
Através das redes sociais, Luiz Eduardo Baptista, vice-presidente de relações externas do Flamengo, manifestou a sua insatisfação e pediu "Liga já".
- Olimpíadas não é Data Fifa. PSG nega Marquinhos e Neymar, CBF aceita. Palmeiras nega Weverton, CBF aceita. Flamengo nega Pedro, CBF convoca. Quem trabalha pelos clubes? Mais do mesmo. LIGA JÁ - escreveu BAP.
Logo após a convocação, Branco falou a respeito da convocação de Pedro:
- O Flamengo tem uma posição, e a gente, tecnicamente, tem outra. O Pedro hoje é um jogador determinante nesse processo olímpico. E ele tem uma vontade enorme. A nossa mentalidade é de escolher os melhores.
+ Veja a tabela completa do Brasileirão
- O Flamengo proporciona para nós, em todas as categorias, grandíssimos jogadores. A gente não quer atrito com ninguém. A convocação é uma valorização dos profissionais do clube e dos atletas. Só tenho a agradecer - completou Branco, elogiando a diretoria rubro-negra, na sequência.
O Flamengo ainda não definiu se emitirá uma nota oficial a respeito da decisão da CBF em convocar Pedro. Segundo o LANCE! apurou, o Rubro-Negro manterá a postura e não irá liberá-lo para a disputa das Olimpíadas.

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