Contrariada, Juventus também desiste da Superliga

A Juventus emitiu um comunicado oficial em que afirma não ter como dar prosseguimento a Superliga após a desistência de nove clubes, abandonando também o projeto. No entanto, a Velha Senhora diz estar convicta da legalidade do torneio e que seguirá em busca do melhor para a equipe.- A Juventus, embora permaneça convicta da vlaidade dos pressupostos desportivos, comerciais e jurídicos da Superliga, considera que atualmente tem possibilidades limitadas de se completar na forma em que foi inicialmente concebida.