Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Contrariada, Juventus também desiste da Superliga

Clube emitiu comunicado em que afirma se manter convicta do projeto, mas que não há possibilidades de seguir com o torneio após nove clubes abandonarem a ideia...

Publicado em 21 de Abril de 2021 às 09:44

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 abr 2021 às 09:44
Crédito: AFP
A Juventus emitiu um comunicado oficial em que afirma não ter como dar prosseguimento a Superliga após a desistência de nove clubes, abandonando também o projeto. No entanto, a Velha Senhora diz estar convicta da legalidade do torneio e que seguirá em busca do melhor para a equipe.- A Juventus, embora permaneça convicta da vlaidade dos pressupostos desportivos, comerciais e jurídicos da Superliga, considera que atualmente tem possibilidades limitadas de se completar na forma em que foi inicialmente concebida.
Dessa forma, todas as equipes italianas também decidiram deixar o projeto. A Inter de Milão foi a primeira a manifestar o interesse, ainda na última terça-feira, enquanto o Milan publicou um comunicado aos torcedores nesta quarta-feira.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

juventus
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Agonorexia: 6 riscos de “perder a fome” com canetas para emagrecer
Parte do material apreendido com suspeito na Praia das Gaivotas, em Vila Velha
Jovem é preso por tráfico de 'vapes' com maconha líquida em Vila Velha
Lotofácil
Aposta de Colatina ganha R$ 793 mil no concurso 3667 da Lotofácil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados