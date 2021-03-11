Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Contraproposta é fora da realidade, e rescisão de Kalou com o Botafogo não avança
futebol

Contraproposta é fora da realidade, e rescisão de Kalou com o Botafogo não avança

Após encaminhar acordo para finalizar passagem do atacante, advogado do marfinense pede valores acima da realidade do Alvinegro e negociação volta a estagnar...

Publicado em 11 de Março de 2021 às 12:58

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 mar 2021 às 12:58
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
A renegociação pela rescisão de Salomon Kalou voltou à estaca zero. O Botafogo recebeu uma contraproposta do advogado do marfinense nesta quinta-feira com valores acima do que estavam sendo conversados antes e tomou um balde de água fria.
+ Botafogo manda camisa de presente para Renata Silveira, primeira narradora da Globo
Pelo alto salário e a queda de receitas geradas pelo rebaixamento à segunda divisão do Brasileirão, o Botafogo tem interesse em rescindir com Kalou. Inicialmente, as conversas tinham avançado para um final positivo, mas a resposta feita pelo advogado do camisa 8 não foi boa
- Está difícil. Acabei de receber uma proposta do advogado dele completamente diferente do que eu tinha acertado. Vamos ver como vai ficar isso - afirmou Durcesio Mello, presidente do Botafogo, em entrevista exclusiva ao LANCE!.
As negociações, portanto, estão congeladas. Botafogo e Kalou estavam conversando sobre o fim precoce do contrato há praticamente quatro semanas. O próximo passo para Durcesio é tentar chegar a um denominador comum com o advogado do marfinense.
- O advogado chegou com outros valores. Mais do que o dobro do que a gente tinha oferecido. Estamos tentar pagar menos e libera-lo. Depois de quase um mês, recebi a notícia de que o advogado do Kalou não gostou dos números. Já mandei uma mensagem para ele fazendo uma contraproposta para tentar negociar e vamos ver no que vai dar - completou o presidente.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Primeira parte da cinebiografia de Michael Jackson, "Michael" estreia nos cinemas nessa quinta-feira (23)
Crítica HZ: “Michael” reencarna nas telonas e abre espaço para continuação
Fábrica de sorvetes do grupo Lamoia em Piúma
Fábrica de sorvetes no ES prevê movimentar R$ 40 milhões com terceirização de marcas
Dez Milhas Garoto
Abertura das inscrições para as Dez Milhas Garoto já tem data definida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados