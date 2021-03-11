Contraproposta é fora da realidade, e rescisão de Kalou com o Botafogo não avança

A renegociação pela rescisão de Salomon Kalou voltou à estaca zero. O Botafogo recebeu uma contraproposta do advogado do marfinense nesta quinta-feira com valores acima do que estavam sendo conversados antes e tomou um balde de água fria.
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Pelo alto salário e a queda de receitas geradas pelo rebaixamento à segunda divisão do Brasileirão, o Botafogo tem interesse em rescindir com Kalou. Inicialmente, as conversas tinham avançado para um final positivo, mas a resposta feita pelo advogado do camisa 8 não foi boa
- Está difícil. Acabei de receber uma proposta do advogado dele completamente diferente do que eu tinha acertado. Vamos ver como vai ficar isso - afirmou Durcesio Mello, presidente do Botafogo, em entrevista exclusiva ao LANCE!.
As negociações, portanto, estão congeladas. Botafogo e Kalou estavam conversando sobre o fim precoce do contrato há praticamente quatro semanas. O próximo passo para Durcesio é tentar chegar a um denominador comum com o advogado do marfinense.
- O advogado chegou com outros valores. Mais do que o dobro do que a gente tinha oferecido. Estamos tentar pagar menos e libera-lo. Depois de quase um mês, recebi a notícia de que o advogado do Kalou não gostou dos números. Já mandei uma mensagem para ele fazendo uma contraproposta para tentar negociar e vamos ver no que vai dar - completou o presidente.