Contraproposta é fora da realidade, e rescisão de Kalou com o Botafogo não avança

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

A renegociação pela rescisão de Salomon Kalou voltou à estaca zero. O Botafogo recebeu uma contraproposta do advogado do marfinense nesta quinta-feira com valores acima do que estavam sendo conversados antes e tomou um balde de água fria.

+ Botafogo manda camisa de presente para Renata Silveira, primeira narradora da Globo

Pelo alto salário e a queda de receitas geradas pelo rebaixamento à segunda divisão do Brasileirão, o Botafogo tem interesse em rescindir com Kalou. Inicialmente, as conversas tinham avançado para um final positivo, mas a resposta feita pelo advogado do camisa 8 não foi boa

- Está difícil. Acabei de receber uma proposta do advogado dele completamente diferente do que eu tinha acertado. Vamos ver como vai ficar isso - afirmou Durcesio Mello, presidente do Botafogo, em entrevista exclusiva ao LANCE!.

As negociações, portanto, estão congeladas. Botafogo e Kalou estavam conversando sobre o fim precoce do contrato há praticamente quatro semanas. O próximo passo para Durcesio é tentar chegar a um denominador comum com o advogado do marfinense.