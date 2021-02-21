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Contra tudo, por todos: Vasco luta contra seus próprios dramas para vencer o Corinthians

Psicológica, defensiva, ofensivamente, diante de tabu... Cruz-Maltino tem série de desafios a superar para vencer o Timão e se colocar em situação viável na luta contra a degola...
LanceNet

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Publicado em 

21 fev 2021 às 08:30

Publicado em 21 de Fevereiro de 2021 às 08:30

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
O Vasco entra em campo neste domingo precisando vencer o Corinthians para se colocar em condição viável para a última rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda mais depois da vitória do Bahia sobre o Fortaleza. O problema é que o time de São Januário coleciona problemas a superar. E a vitória precisa acontecer, a despeito de todos eles.O primeiro é a provável ausência de Benítez. O sopro de criatividade da equipe pode não ficar nem no banco de reservas. Significa que um dos times que menos produz oportunidades na temporada terá de fazê-lo mesmo sem o argentino.
A defesa também precisa melhorar subitamente. O número de gols sofridos, assim como o time como um todo, é dos piores da competição. Se deverá ser difícil fazer, o primeiro passo para vencer será não levar gols.
-> Confira a tabela do Campeonato Brasileiro
A óbvia pressão também pesa, e muito. Até o artilheiro do time falhou no último jogo, ao chutar para fora o pênalti cobrado. O Vasco precisa de Germán Cano. Precisa também se reerguer psicologicamente. A expressão corporal dos jogadores cruz-maltinos no segundo gol do Colorado, na rodada passada, denotou abatimento.
Ainda tem um tabu duro a ser quebrado. As dificuldades existem. Mas a alarmante necessidade de vencer também.

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