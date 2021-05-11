Contra retrancas em São Januário, Vasco tem jogo contra o Madureira de exemplo rumo à Série B

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

O Vasco entende que, por ser um gigante, enfrentará adversários, na Série B do Campeonato Brasileiro que se aproxima, retraídos como o Madureira do último jogo. Principalmente nas partidas em São Januário. O time mostrou evolução ao longo da Taça Guanabara, não avançou à semifinal do Carioca, mas disputará o título da Taça Rio. É preciso mais, mas o técnico Marcelo Cabo vê a equipe produzindo o que é treinado.- Se você me permite, (veja) só uns números do jogo: foram 68% de posse de bola contra 32% do Madureira, 27 finalizações do Vasco contra sete. Sete no gol e apenas uma do Madureira. Então é tudo aquilo que trabalhamos e planejamos para esse jogo e para a Série B: o novo comportamento do Vasco - exaltou o comandante, após a partida contra o Madureira. E completou:

- Pegamos um time muito bem organizado para se defender, que a todo momento jogou na linha baixa, e sabíamos da dificuldade. Quando você pega um time com dez mais o goleiro atrás da linha da bola, tem que ter a eficiência que tivemos para entrar no último terço. Foram quase 40 entradas no último terço. E a gente trabalhou muito essa semana - ressaltou.

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Contudo, o aproveitamento na Colina ainda é baixo na atual temporada: 33%. O saldo de gols em casa também é pouco impressionante: 2. E o time ainda não conseguiu ficar nem uma partida sem sofrer gols - em qualquer estádio. O treinador, porém, vê evolução na partida mais recente.

- É o que vamos encontrar muito em casa (na Série B). Eu também acho que o placar foi injusto, merecia ser mais elástico. Se o Vasco saísse com 4 ou 5 a 1 não seria surpresa pelo que produziu. Teve bola na trave, jogador tirando em cima da linha. Então o Vasco teve equilíbrio, teve paciência. E eu falei isso com eles a todo momento - ponderou.

Jogos do Vasco em São Januário na temporada 2021:Vasco 0 x 1 PortuguesaVasco 2 x 2 Nova IguaçuVasco 1 x 1 BotafogoVasco 3 x 1 MacaéVasco 3 x 1 ResendeVasco 2 x 1 Madureira