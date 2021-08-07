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Contra o Vitória, Vasco tenta melhorar desempenho fora de casa para voltar a vencer na Série B

Com apenas uma vitória longe de seus domínios na competição, Gigante da Colina tenta engrenar uma sequência positiva de resultados para entrar de vez no pelotão de frente...

Publicado em 07 de Agosto de 2021 às 07:48

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 ago 2021 às 07:48
Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
Após a derrota para o Botafogo, o Vasco vai em busca da recuperação diante do Vitória, às 19h30, neste sábado, no Barradão. Apesar da eliminação na Copa do Brasil, Lisca gostou do primeiro tempo da equipe, sobretudo antes da expulsão de Léo Jabá. Para voltar a vencer na competição, o time necessita melhorar o desempenho fora de casa.
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro Até o momento, o Gigante da Colina venceu apenas uma partida fora de casa, contra o Brasil de Pelotas na terceira rodada. Foram até o momento três empates (Ponte Preta, Coritiba e CSA) e três derrotas (Cruzeiro, Goiás e Botafogo). Desde o início, o time ainda não conseguiu entrar no G4 e vive em uma verdadeira gangorra sem regularidade.
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Diante disso, Lisca ressaltou em sua última coletiva de imprensa que a equipe necessita de uma arrancada para encostar de vez no pelotão da frente e se consolidar entre os quatro primeiros. Contra o Rubro-Negro baiano, o técnico não deve ter à disposição o volante Bruno Gomes, que deixou o jogo na quarta com dores nas costas. Para o seu lugar, o experiente Romulo deve ser o titular.
Além dele, o técnico não poderá contar com Riquelme, que se recupera de uma torção, e Michel, que segue no período de transição. A dupla Ricardo Graça e Lucão disputa a final olímpica contra a Espanha na luta pela medalha de ouro e desfalca o time da Cruz de Malta em mais uma partida. Daniel Amorim, por sua vez, voltará ao banco de reservas, já que não jogou pela Copa do Brasil.
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Em agosto, o Vasco terá uma sequência contra times abaixo dos dez primeiros e espera construir uma sequência. Além do Vitória, o clube terá pela frente Vila Nova (GO), Remo e Londrina (fechando o primeiro turno da Série B). Para iniciar o turno, o time fecha o mês contra Operário (PR), em Ponta Grossa, e Ponte Preta, em São Januário.
O jogo deste sábado marcará o reencontro do Cruz-Maltino com o Vitória. Os últimos duelos foram válidos pelo Campeonato Brasileiro de 2018 com duas vitórias do Rubro-Negro baiano. Um ano antes, o clube carioca venceu no Barradão por 4 a 1 na estreia do jovem Paulinho, destaque da Seleção Olímpica e que pode levar a medalha de ouro neste sábado.

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