Contra o São Caetano, Biro pode ter a sua primeira chance pelo Corinthians

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

A expectativa de ver o lateral-esquerdo Guilherme Biro em campo pela primeira vez como profissional pode ser correspondida neste domingo (14), quando o Corinthians enfrenta o São Caetano, pela quarta rodada do Campeonato Paulista, no estádio Anacleto Campanella. O garoto de 16 anos foi integrado de vez ao elenco profissional na última semana, mas às pressas, visto que o surto de Covid-19 que atingiu 16 atletas do Timão deixou o plantel sem laterais disponíveis para o confronto frente a Ponte Preta, no último domingo (7), na Neo Química Arena, onde o Corinthians saiu vencedor por 2 a 1, de virada, pela terceira partida do Estadual.

A prata da casa já tinha trabalhado junto com o time principal em circunstâncias pontuais, mas dessa vez ele foi integrado de forma definitiva ao plantel "de cima". Contudo, como o técnico Vagner Mancini acompanhou pouco do garoto nos treinamentos preferiu improvisar a sua linha defensiva contra a Macaca com quatro zagueiros. João Victor já tinha feito a lateral-direita enquanto estava emprestado ao Atlético-GO, na última temporada, atuando inclusive com Mancini no Dragão. Já Bruno Méndez é uma opção para o lado destro da lateral, mas pela primeira vez se aventurou na canhota, justamente pela necessidade e a pouca informação presencial que o treinador corintiano teve de Biro.

Agora tendo visto uma semana de Guilherme nos trabalhos e sem o retorno de Fábio Santos, titular da lateral-esquerda, e Lucas Piton, reserva imediato, que seguem em quarentena diante da contaminação pelo coronavírus, há a possibilidade de que o técnico do Timão saia com o novato entre os titulares ou, pelo menos, promova a sua entrada durante o confronto diante do Azulão.

Neste início de temporada, Mancini tem buscado promover testes com os jogadores recém-promovidos. Alguns deles tiveram a largada queimada pelos problemas vividos no Timão, mas esse ano já é para que a base corintiana venha revelar os seus filhos, entre eles Guilherme Biro.

A atuação de Bruno Méndez na lateral-esquerda contra a Ponte agradou Vagner, que, por sua vez, entende que o uruguaio apenas "quebrou um galho". Caberá saber se o treinador corintiano vai manter o galho quebrado ou ajustar o setor com um jogador que faz o oficio. Se o professor optar pela segunda alternativa, o único atleta disponível será Guilherme Biro.